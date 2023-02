Ozzy Osbourne cancela súbitamente su gira debido a problemas de salud

En los últimos años el cantante Ozzy Osbourne se ha sometido a varias operaciones, entre éstas una de la columna vertebral. Todo ello provocó que a través de sus redes sociales publicara un mensaje en el que informó a sus fans que se veía obligado a cancelar definitivamente su gira “No more tours II”.

En el texto, Osbourne -de 74 años- expone los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: “Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Como todos saben, hace cuatro años, este mes, tuve un accidente grave en el que me dañé la columna. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador Tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil”.

El artista informó que no puede trasladarse de un lugar a otro, pero ideará otra forma de dar conciertos: “Ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes necesarios…Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera. Mi equipo actualmente está generando ideas sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”. Finalmente Ozzy agradeció a todos sus fans por su lealtad, dedicación “y por darme la vida que nunca soñé que tendría”.

