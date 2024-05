Taylor Swift será la invitada especial en el nuevo álbum de la cantante Gracie Abrams

Taylor Swift ha contado con invitados especiales en algunos de sus álbumes, pero no es común que ella colabore en discos de otros cantantes. Ahora la joven artista Gracie Abrams dio a conocer que su próximo álbum incluirá un dueto con Swift, por lo que los fans de ambas están listos para escucharlo.

Abrams, de 24 años, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el track list de su nueva producción, titulada The Secret Of Us. La canción número 5 es “us”, que interpreta con Taylor. Uno de los mensajes que escribió fue: “💛THE SECRET OF US💛 es el álbum que hice con algunas de mis personas favoritas (!!!!!!!!!!!!) Será tuyo el 21 de JUNIO. Nos divertimos muchísimo escribiendo este álbum. También hubo lágrimas ocasionales. La música es tuya básicamente en cinco segundos y no podemos esperar. Los amo”.

Varias famosas que son amigas de Gracie, como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Lainey Wilson escribieron mensajes expresando que ya esperan el lanzamiento del álbum. En cuanto a Taylor, algunos de los artistas con los que ha hecho duetos son Ed Sheeran, Tim McGraw, Brendon Urie y Post Malone.

¿Quién es Gracie Abrams?

Gracie Abrams es la hija del director, productor y guionista J.J. Abrams, responsable de la exitosa serie de televisión “Lost”, así como de las películas “Star Trek” y “Star Wars: The Force Awakens”. Ella comenzó a escribir canciones a los ocho años, y en 2020 lanzó su primer EP, Minor. Algunos de sus sencillos son “Mess It Up”, “Feels Like” y “I Know It Won’t Work”.

En 2023 Gracie obtuvo buenas críticas por su álbum Good Riddance, y este año fue nominada al Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Ella ha sido la cantante abridora en muchos conciertos de la gira The Eras Tour de Taylor Swift, y a partir de ahí se hicieron buenas amigas. Tras promocionar su nuevo disco Abrams regresará a la última fase del tour, que comenzará en octubre con tres conciertos en el Hard Rock Stadium de Miami.

