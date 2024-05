Zayn Malik se arrepiente de no haber disfrutado su estancia en el grupo One Direction

Zayn Malik abandonó por cuenta propia la boy band One Direction en 2015 para iniciar su carrera como solista. Pero el tiempo lo ha hecho reflexionar en cuanto a diversos temas, por lo que ahora reconoció que habría disfrutado más su estancia en el grupo si hubiera tenido una actitud más accesible.

El cantante británico fue entrevistado para el podcast “Zach Sang Show”, y habló al respecto: “Lo principal por lo que siempre me siento mal cuando miro hacia atrás en mi vida es por no disfrutar lo suficiente de la banda. Siento que me tomé las cosas demasiado en serio. Estoy agradecido de poder ser más feliz ahora. De hecho, puedo disfrutar las cosas y ser dueño un poco de mi propia perspectiva. Como, vaso medio lleno versus medio vacío. Esa es mi elección”.

Zayn también comentó que en aquel tiempo fue desarrollando una actitud arrogante: “No entendía la importancia de simplemente intentar ser feliz. Tenía algo así como angustia adolescente: un chip en mi hombro. Digo, ¿es realmente genial estar de mal humor todo el tiempo? No lo es. Eres sólo un perdedor. Seamos honestos, ¿sabes a qué me refiero? Debes ser una buena persona. Debes ser alguien con quien la gente quiera estar y disfrutar de tu presencia, y debes traer luz al día de las personas, en lugar de ser esta p*** nube de energía negativa”.

El artista de 31 años dice que nunca ha estado realmente enamorado, pero que gran parte de su cambio de actitud se debió a la convivencia que tiene con su hija Khai, de 3 años: “Ella dio color a mi vida. Me hace muy feliz. Tengo mucho amor en mi vida, lo cual no tenía antes de que ella naciera. Ha sido grandioso para mí”.

Malick acaba de lanzar su cuarto álbum, titulado Room Under The Stairs, del cual se promocionan los sencillos “What I Am” y “Alienated”. En 2016 el grupo One Direction se separó, y cada uno de sus integrantes ha grabado álbumes en plan solista. Sin embargo, las fans de la boy band británica no pierden la esperanza de ver de nuevo reunidos en un escenario a Zayn, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Sigue leyendo: