Zayn Malik quiere hacer un dueto con Miley Cyrus: “Si estás interesada, aquí estoy”

A lo largo de su carrera como solista Zayn Malik ha hecho duetos con famosas artistas, como Sia y Taylor Swift, pero ahora comentó que le encantaría una colaboración con Miley Cyrus, pues nota cierta similitud en la propuesta musical de la cantante con la que él ha estado manejando desde hace algunos años.

Malik, quien formó parte de la boy band One Direction hasta 2015, fue entrevistado para Stationhead, y se mostró disponible para trabajar con Miley: “Me gustaría hacer una colaboración con ella. Me gusta mucho su música reciente. Tiene una voz enfermiza y creo que podríamos hacer algo realmente cool juntos, especialmente alineada con el sonido de mi nuevo disco. Miley, si escuchaste esto y estás interesada, aquí estoy”.

Zayn también sorprendió al revelar que ha estado escuchando sencillos de “1D”. Eso no significa que esté pensando reunirse con sus ex compañeros, pero agregó que realmente ha disfrutado ciertas canciones: “He estado escuchando un poco de música de One Direction recientemente, recordando el pasado. Buenos tiempos. Hicimos algo de buena música como banda. Éramos muy buenos”.

El cantante de 31 años está muy entusiasmado con su nueva producción musical, titulada Room Under The Stairs. Para Malik el contenido de este disco es muy personal, y habló sobre ello en un video que publicó en su cuenta de Instagram: “Creo que la intención detrás de este álbum es que el oyente tenga más información sobre mí, personalmente como ser humano”.

Room Under The Stairs será lanzado el 17 de mayo, pero mientras tanto el sencillo “What I Am” ya se encuentra disponible. Es una de las muchas canciones que Zayn grabó en su propio estudio, ubicado en Pennsylvania. Él ha comentado que sus recientes letras reflejan temas de introspección, crecimiento y sanación.

Sigue leyendo: