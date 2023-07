Zayn Malik da a conocer los motivos por los que dejó el grupo One Direction

Dentro de unos días el cantante británico Zayn Malik regresará a la escena musical con el sencillo “Love like this”, y ha dado otra sorpresa a sus fans, ya que fue el invitado en el podcast “Call her daddy” de Alex Cooper, en el que dio su primera entrevista en seis años, luego de que se viera envuelto en problemas de violencia doméstica que dieron como resultado su separación de la modelo Gigi Hadid, con quien tiene una hija.

Luciendo el cabello corto y con una actitud tranquila, Malik, de 30 años, comentó que su abrupta salida de la boy band One Direction en 2015 se debió a una decisión personal cuando se acercaba la fecha en la que varios de sus ex compañeros debían firmar un nuevo contrato: “Sabía que algo estaba sucediendo, así que me adelanté. Me dije: ‘Simplemente voy a salirme de aquí. Creo que esto ya terminó'”.

Otra de las razones de Zayn para salir del grupo era su deseo de grabar un álbum como solista: “Soy un tipo pasivo, pero en lo que se refiere a mi música soy serio y competitivo, así que quería ser el primero en irme y hacer lo mío, esa fue la razón”. También reconoció que había tensiones entre los integrantes de One Direction: “Obviamente había problemas dentro de nuestras amistades. Si te soy completamente honesto, nos hartamos el uno del otro. Éramos cercanos…habíamos hecho cosas locas entre nosotros que nadie más en el mundo comprenderá, y ahora lo recuerdo más. Hubo grandes experiencias, pasé buenos momentos, pero seguimos con nuestros caminos”.

