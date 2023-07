Zayn Malik anuncia la fecha de estreno de “Love like this”, el sencillo con el que regresa a la escena musical

Todo está listo para el regreso de Zayn Malik a la escena musical después de dos años de ausencia. Y ha sido él mismo el encargado de anunciarlo, pues a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece pintando en una pared el título de su nuevo sencillo “Love like this” junto con la fecha de lanzamiento (21 de julio). View this post on Instagram A post shared by Zayn Malik (@zayn)

Desde el año pasado se dio a conocer que el ex integrante del grupo One Direction estaba grabando canciones para su cuarto álbum, que será el primero para la compañía Mercury-Universal. En el post que compartió en esa red social se escucha un fragmento de la canción, cuyo estilo es diferente al que había manejado en su anterior producción Nobody is listening.

Con “Love like this” Zayn está muy interesado en complacer tanto a sus fans cautivos como a las nuevas generaciones, luego de que en 2021 se alejara de los reflectores debido a su separación de la modelo Gigi Hadid, con quien tiene una hija. Diversos problemas con ella y con quien fuera su suegra –Yolanda Hadid– causaron que el cantante tuviera que acudir a programas de control de la ira y violencia doméstica.

