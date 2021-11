Zayn Malik pierde contrato con disquera tras escándalo de violencia doméstica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ex integrante de One Direction, Zayn Malik, continúa bajo el ojo del huracán luego de que en septiembre tuvo un fuerte pleito que incluyó violencia física contra su ahora ex suegra, Yolanda Hadid. Sin embargo, parece que el escándalo no ha hecho más que comenzar, pues ahora se reportó que el cantante perdió el contrato que tenía con su disquera, RCA.

De acuerdo al periódico The New York Post, el altercado que resultó en violencia física protagonizado por el británico y su ex suegra, le costó más que su relación con la modelo Gigi Hadid, pues además de órdenes de restricción, tomar una clase de manejo de la ira y un programa de violencia doméstica, también perdió la oportunidad de seguir firmado con la disquera que lo lanzó como solista.

Aunque rápidamente se relacionó dicho “adiós” a la polémica con Yolanda Hadid, RCA aseguró que la decisión estuvo basada en los resultados que Zayn Malik logró con su más reciente álbum:

“Malik perdió su contrato discográfico con RCA debido a que su tercer álbum como solista, Nobody Is Listening, no lograra iluminar las listas de éxitos cuando se lanzó en enero, y solo alcanzó el puesto 44 en el Billboard 200 de EU”, además de la polémica en la que está envuelto actualmente”, se destacó en la publicación.

Por otro lado, en la misma publicación se detalló que la causa de su “poca paciencia” se deriva de la fama que obtuvo a temprana edad y que no supo manejarla.

“Zayn siente que la vida quiere atraparlo. Realmente le resulta difícil lidiar con el nivel de fama que tenía, y eso lo manifiesta comportándose de manera ingrata y arrogante“, dijo un ejecutivo musical que ha trabajado con él para el medio.

