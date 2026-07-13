¿Inglaterra es la “bestia negra” de Argentina? Así han sido sus enfrentamientos

La semifinal del Mundial 2026 que disputarán Inglaterra y Argentina es verdaderamente engañosa en cuanto a un posible desenlace. El partido se celebrará este miércoles 15 de julio, en el Estadio Atlanta, a partir de las 3:00 pm ET.

La selección británica podría considerarse una “bestia negra” si se observa el historial de enfrentamientos, pero la Albiceleste nunca ha perdido en la instancia de semifinales de una Copa del Mundo: siempre que alcanzó esta fase avanzó a la final.

Pero hay otro dato interesante. Esta será la séptima semifinal de Argentina en Mundiales, pero siempre las disputó contra un rival diferente. Ahora será la primera vez que lo haga frente a Inglaterra, que estadísticamente es un hueso duro de roer.

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Los 14 duelos que han disputado Argentina e Inglaterra: 5 en Mundiales

Históricamente, ambas selecciones se enfrentaron en 14 oportunidades: 9 amistosos y 5 duelos en Mundiales, siendo el más reciente en Corea Japón 2002, con triunfo 1-0 para Inglaterra.

Y aquí es de donde proviene el apodo de “bestia negra” para el cuadro británico, ya que Argentina solo pudo ganar en 2 de los 14 partidos. Sin embargo, curiosamente ambas victorias fueron en Copas del Mundo y una incluye los cuartos de final de México 1986, con la famosa “mano de dios” de Maradona.

La llamada “mano de dios”: Maradona marcó ante Inglaterra golpeando el balón con la mano, una de las jugadas más polémicas de la historia. Crédito: El Gráfico | AP

Historial en Copas del Mundo

1962 (Fase de grupos): Inglaterra 3-1 Argentina

Inglaterra 3-1 Argentina 1966 (Cuartos de final): Inglaterra 1-0 Argentina

Inglaterra 1-0 Argentina 1986 (Cuartos de final): Argentina 2-1 Inglaterra

Argentina 2-1 Inglaterra 1998 (Octavos de final): Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó 4-3 en penales)

Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina avanzó 4-3 en penales) 2002 (Fase de grupos): Inglaterra 1-0 Argentina

Historial en amistosos

Han pasado 21 años desde la última vez que se enfrentaron y 24 años desde que fue en una Copa del Mundo. Mucho ha cambiado ahora, pero la historia pesa en este tipo de partidos. ¿Será una victoria inglesa o Argentina domará al león?

1951: Inglaterra 2-1 Argentina

Inglaterra 2-1 Argentina 1953: Argentina 0-0 Inglaterra

Argentina 0-0 Inglaterra 1964: Argentina 1-0 Inglaterra

Argentina 1-0 Inglaterra 1974: Inglaterra 2-2 Argentina

Inglaterra 2-2 Argentina 1977: Argentina 1-1 Inglaterra

Argentina 1-1 Inglaterra 1980: Inglaterra 3-1 Argentina

Inglaterra 3-1 Argentina 1991: Inglaterra 2-2 Argentina

Inglaterra 2-2 Argentina 2000: Inglaterra 0-0 Argentina

Inglaterra 0-0 Argentina 2005: Inglaterra 3-2 Argentina

Inglaterra venció 3-2 a Argentina en el último duelo que disputaron: un amistoso jugado en Suiza.

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