España vs. Francia: la IA ya apunta a un favorito para la semifinal del Mundial

España y Francia se enfrentarán este martes por un lugar en la final del Mundial 2026. Será un duelo entre dos de las selecciones más sólidas del torneo: la Roja llega después de eliminar a Bélgica, mientras que los franceses dejaron en el camino a Marruecos y buscan volver a disputar el título mundial.

Los modelos estadísticos, las cuotas de las principales casas de apuestas y el rendimiento mostrado durante la Copa del Mundo colocan a España con una ligera ventaja, aunque todo indica que será una semifinal muy equilibrada.

Probabilidades estimadas:

España gana en los 90 minutos: 41%

Empate: 31%

Francia gana en los 90 minutos: 28%

España clasifica a la final: 57%

Francia clasifica: 43%

El marcador más probable es 2-1 a favor de España, aunque existe una posibilidad importante de que el partido llegue al tiempo extra.

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Por qué España parte como favorita

La selección española ha sido una de las más consistentes del campeonato. En las rondas eliminatorias venció 1-0 a Portugal y luego superó 2-1 a Bélgica para instalarse entre los cuatro mejores del Mundial.

Más allá de los resultados, España mostró un juego de posesión, presión alta y capacidad para controlar los partidos durante largos tramos, con una defensa que ha concedido muy pocas oportunidades claras.

Otro punto a favor es su equilibrio entre juventud y experiencia, con un mediocampo que ha dominado la mayoría de los encuentros disputados hasta ahora.

Mikel Merino volvió a ser el héroe de la selección de España. Crédito: Gregory Bull | AP

Francia llega con una delantera muy peligrosa

Francia tampoco ha tenido un camino sencillo. Eliminó primero a Paraguay y posteriormente derrotó 2-0 a Marruecos para meterse en semifinales.

Su principal fortaleza sigue siendo la velocidad para atacar y la capacidad de definir partidos con pocas ocasiones. Cuando encuentra espacios para correr, suele ser uno de los equipos más difíciles de contener.

Sin embargo, en varios encuentros sufrió cuando el rival logró quitarle el balón y obligarla a defender durante muchos minutos.

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Un partido que puede definirse por detalles

Las dos selecciones llegan con argumentos suficientes para disputar la final. España intentará imponer su circulación de balón y evitar que Francia encuentre espacios para salir rápido. Los franceses, en cambio, buscarán aprovechar cada recuperación para atacar con velocidad.

Kylian Mbappé, una leyenda de Francia en la Copa del Mundo. Crédito: Frank Franklin II | AP

Ese contraste de estilos hace prever un encuentro muy táctico, donde una pelota parada, un error defensivo o una gran acción individual pueden terminar inclinando la balanza.

La diferencia entre ambos equipos es pequeña, pero las proyecciones favorecen ligeramente a España por su regularidad durante el torneo y su mayor capacidad para controlar el ritmo de los partidos.

El pronóstico de la IA bendice, por ahora, a España. Y hasta anticipa un 2 a 1 sobre Francia… Pero, si el desarrollo resulta tan parejo como anticipan las estadísticas, tampoco sería una sorpresa que el ganador se defina en el tiempo suplementario o incluso desde el punto penal.

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