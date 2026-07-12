Las polémicas semifinales que favorecieron a los grandes de la FIFA

La victoria de Argentina 3-1 sobre Suiza en Kansas City selló un hecho histórico. Por primera vez en la Copa del Mundo, los cuatro mejores equipos del tabla clasificatoria de la FIFA disputarán las semifinales. Los pronósticos se cumplieron y el torneo entra en su fase más emocionante en los duelos entre la Albiceleste vs. Inglaterra y España vs. Francia.

Argentina, actual campeona del mundo y número dos de la lista, buscará su segunda final consecutiva. El desafío será mayúsculo. Se enfrentará a Inglaterra (4° del escalafón) en un duelo de pronóstico reservado en Atlanta, Georgia.

Es la 3ra vez que los 4 semifinalistas de un Mundial son campeones del mundo



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2026 ? ????????????? pic.twitter.com/cZlsRas9MB — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) July 12, 2026

El momento de la Albiceleste

El cuadro sudamericano no llega en su mejor nivel. Ha ganado sus últimos partidos in extremis, pero cuenta con un factor determinante: Lionel Messi. Para avanzar a la final, el equipo necesitará la solidez de sus grandes figuras:

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Portería)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Defensa)

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes (Medios)

Julián Álvarez (Delantera)

El poderío de los ‘Three Lions’

Inglaterra llega en un momento físico e histórico impecable. Vienen de eliminar con autoridad a México (3-2) en el Estadio Azteca. Su plantilla está repleta de estrellas que brillan en la élite europea:

Harry Kane (Bayern Múnich)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Marcus Rashford y Anthony Gordon (Barcelona)

El peso de la mano de Dios

Este choque revive la histórica rivalidad de México 86. Los ingleses buscarán sacudirse, de una vez por todas, el fantasma de la famosa “Mano de Dios” de Diego Armando Maradona. Cabe destacar que Inglaterra será el primer rival del Top 10 que enfrente Argentina en este torneo, tras superar a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto y Suiza.

??? POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL SE DISPUTARÁN ENTRE LAS PRIMERAS CUATRO SELECCIONES DEL RANKING FIFA.



? Francia (1) vs. España (3).

? Argentina (2) vs. Inglaterra (4).



vía @mavegol pic.twitter.com/qjXGwnlDet — JS (@juegosimple__) July 12, 2026

Francia vs España: Los galos parten como favoritos

Francia y España protagonizarán una semifinal de alto calibre. Este será apenas su segundo enfrentamiento en una Copa del Mundo. El único antecedente favorece a los franceses: un 3-1 en los octavos de Alemania 2006, donde remontaron un gol de David Villa con tantos de Ribéry, Vieira y Zidane.

Los franceses buscan el segundo título en tres finales consecutivas

Francia jugará su tercera semifinal mundialista consecutiva (Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026). El equipo de Didier Deschamps luce como el más dominante del torneo. Comandados por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, los galos ya dejaron en el camino a Senegal, Irak, Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos.

El peso de la historia en cifras

Los cuatro semifinalistas suman un total de 7 títulos mundiales, lo que anticipa una antesala de la final sumamente equilibrada:

Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022) | Última final: 2022

Francia: 2 títulos (1998, 2018) | Última final: 2022

España: 1 título (2010) | Última final: 2010

Inglaterra: 1 título (1966) | Última final: 1966

La mayor sequía: Inglaterra es el equipo que más tiempo lleva sin disputar una final. Acumula seis décadas de espera desde que alzó la copa en su propio territorio en 1966.

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?? Así quedan definidas las semifinales del Mundial pic.twitter.com/BCRb05n8JJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 12, 2026

De esta forma, las semifinales arrancan envueltas en una intensa polémica. El motivo es claro: el camino de los cuatro gigantes se allanó notablemente debido a que ninguno enfrentó a rivales del Top 10 de la FIFA antes de esta fase. El verdadero mundial de élite empieza ahora.



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