La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra nuevamente en el centro de la polémica internacional. Una serie de revelaciones expone presuntos malos manejos, corrupción financiera y el encubrimiento de casos de acoso sexual dentro de la selección femenil albiceleste.

Los ilícitos forman parte de una investigación periodística del reportero francés Romain Molina. Sus hallazgos han encendido las alarmas en el entorno de la AFA al detallar un esquema de desvío de recursos y fondos públicos.

¡¡ESCÁNDALO MUNDIAL!! ?



El video ?? ????? en YouTube. 24 minutos. Sin rodeos. Molina ??????? directamente a Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, no a los jugadores ni a Messi.



El foco: cómo la AFA habría ?????????? un sistema para? pic.twitter.com/iecKmjrkN1 — Zona Concacaf (@ZConcacaf) July 11, 2026

Las graves acusaciones de encubrimiento implican directamente al alto mando de la entidad, encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia. Asimismo, el reporte cuestiona la indiferencia de la FIFA ante las denuncias que afectaron a las jugadoras de la selección femenil de fútbol de Argentina.

El caso Diego Guacci: Las denuncias que la FIFA archivó

El principal señalado en la investigación es el entrenador Diego Guacci. En 2021, cinco jugadoras juveniles de la selección argentina lo denunciaron formalmente. Sin embargo, en lugar de proceder con una investigación exhaustiva y sentar un precedente, la FIFA decidió archivar el asunto.

Las acusaciones contra Guacci incluyen maltrato, acoso psicológico y abusos sexuales agravados sobre menores de edad. A pesar de contar con el respaldo del sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO), las víctimas sufrieron la exposición pública de sus identidades, aun cuando habían solicitado declarar bajo condición de anonimato.

En aquel momento, el organismo presidido por el suizo Gianni Infantino desestimó el caso argumentando supuesta falta de pruebas. Actualmente, el entrenador sigue trabajando en el ámbito del fútbol sin ninguna sanción. El reportaje califica esta situación como una red de protección institucional entre los dirigentes del fútbol argentino y la FIFA.

Desvío de fondos en la AFA: El polémico acuerdo con Tour Prenter

La investigación de Romain Molina no solo abarca los abusos deportivos, sino también una compleja red de corrupción y lavado de dinero. El informe revela que, poco antes de finalizar el Mundial de Qatar 2022, la AFA firmó un acuerdo de exclusividad con la empresa Tour Prenter.

Mediante este contrato, la federación otorgó los derechos comerciales y logísticos de la selección argentina en su sede de Miami, Florida. Lo sospechoso del acuerdo es que Tour Prenter no tiene relación alguna con la industria del fútbol y percibe una comisión del 30 %, una cifra que supera por mucho los estándares del mercado.

Empresas pantalla y paraísos fiscales

La irregularidad más grave radica en que la FIFA transfirió premios económicos directamente a esta entidad privada, en lugar de ingresarlos a las arcas oficiales de la federación argentina.

Según los datos obtenidos, estos fondos fueron redirigidos a cuentas de personas ajenas al fútbol, quienes registraron cambios drásticos en su nivel de vida y adquirieron bienes de lujo.

El esquema financiero opera bajo una estructura de sociedades pantalla y paraísos fiscales en Delaware, Wyoming y las Islas Vírgenes Británicas. El dinero desviado de la AFA presuntamente financió un estilo de vida de los directivos que incluye el uso frecuente de jets privados Gulfstream 400 y yates en Mónaco.

De la AFA al Calcio: La sospechosa compra del Perugia en Italia

El impacto de estas operaciones financieras llegó hasta el fútbol italiano. La compra del equipo Perugia en 2024, pactada por seis millones de dólares, generó alertas y sanciones importantes.

La Federación Italiana de Fútbol detectó una falta de claridad absoluta en el origen de los recursos. Esto confirmó las sospechas de una triangulación internacional diseñada para financiar la adquisición del club mediante sociedades interpuestas.

?El periodista de investigación Romain Molina (@Romain_Molina) reveló presuntas irregularidades en el manejo de los recursos que recibió Argentina tras conquistar la Copa del Mundo de 2022.



Según la investigación, más de 42 millones de euros de los 300 millones entregados? pic.twitter.com/JPcWDlYg2P — Azucena Uresti (@azucenau) July 11, 2026

Finalmente, el informe de Molina alerta sobre el uso de influencias políticas para bloquear las investigaciones judiciales locales en la provincia de Buenos Aires. Esta protección institucional incluye la censura a voces críticas: periodistas y agentes que intentaron exponer el fraude financiero han reportado amenazas físicas, acoso digital y la revocación injustificada de sus acreditaciones de prensa.

La investigación concluye con un cuestionamiento directo a la FIFA. Sostiene que el máximo organismo del fútbol mantiene un silencio cómplice condicionado por intereses geopolíticos, priorizando los votos y el apoyo de las federaciones sudamericanas por encima de la ética y la transparencia deportiva.

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