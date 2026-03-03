Confirman paro en el fútbol argentino en protesta contra investigaciones que apuntan a la AFA

La novena fecha del fútbol en Argentina no se jugará este fin de semana. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó una huelga que impactará tanto en la primera división como en el resto de las categorías, en respuesta a las investigaciones judiciales que involucran a parte de su dirigencia, incluido su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

La decisión fue adoptada tras una reunión de la comisión directiva integrada por representantes de los clubes afiliados. Los encuentros suspendidos se reprogramarán para la semana del 13 de mayo, según informó la agencia de noticias EFE.

El alcance de la medida no se limita a la máxima categoría. También quedarán paralizados los torneos del ascenso y las competencias juveniles organizadas bajo la órbita de la AFA.

#Institucional Esta tarde se desarrolló, en el Predio Lionel Messi, la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. pic.twitter.com/jclFxMTTqo — AFA (@afa) March 3, 2026

Investigación judicial y contexto del conflicto

El trasfondo del paro está vinculado a una causa que investiga un presunto fraude superior a 19.300 millones de pesos —más de 14 millones de dólares— relacionado con retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. El expediente se inició a partir de una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El 19 de febrero, el juez Diego Amarante citó a declaración indagatoria a Tapia, quien además se desempeña como vicepresidente de la Conmebol. En el fallo, el magistrado lo imputó por presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. La resolución también le prohíbe salir del país “con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos”.

La citación alcanza asimismo al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros directivos de la entidad. Desde la conducción del fútbol argentino interpretaron el avance judicial como una acción persecutoria, lo que derivó en la convocatoria a la huelga que ahora fue confirmada oficialmente.

El conflicto se desarrolla en un escenario de tensión sostenida entre el Gobierno argentino y la AFA desde hace más de un año. Uno de los puntos centrales de fricción ha sido la intención del Ejecutivo de impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local.

La entidad rectora y la mayoría de los clubes han rechazado esa propuesta, manteniendo el esquema tradicional en el que las instituciones pertenecen a sus socios o afiliados.

Con la suspensión ya ratificada, el calendario del fútbol argentino sufrirá una modificación que afectará a todas sus divisiones mientras continúa el proceso judicial en curso.

