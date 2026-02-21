Giannis Antetokounmpo tomó su postura en la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo

En el mundo del fútbol existió una gran rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para conocer quién era el mejor futbolista del mundo. Durante muchos años ambos futbolistas se superaban mutuamente y la decisión no era sencilla. Giannis Antetokounmpo se atrevió a hablar de ello y eligió a su preferido.

La estrella de los Milwaukee Bucks inició su intervención hablando de Lionel Messi. Giannis Antetokounmpo elogió el talento natural del futbolista argentino. Las cualidades del capitán de la Albiceleste le podrían otorgar el rótulo de ser el mejor futbolista de la historia.

“Creo que Messi es un talento puro. Talento puro, con trabajo duro y disciplina a lo largo de su carrera, y la constancia de estar en la cima. Probablemente sea el mejor jugador de todos los tiempos”, inició Antetokounmpo.

Basketball superstar Giannis Antetokounmpo weighs in on the age old debate… Messi or Ronaldo? 🤔🐐 pic.twitter.com/z1424KLS48 — BBC Sport (@BBCSport) February 15, 2026

Mayor valor a Cristiano Ronaldo

Sin embargo, el pívot de Milwaukee Bucks reconoció que se identifica más con Cristiano Ronaldo. Giannis Antetokounmpo destacó la mentalidad competitiva de CR7 y su disciplina que lo ha mantenido en la élite durante muchos años.

“Pero yo me identifico y me acerco a personas que son similares a ellas, ¿verdad?, como el trabajo duro, la disciplina, cuidar el cuerpo, ser constante durante muchos años. Tiene 41 años, ¿verdad? 41 años, y sigue jugando a un alto nivel, así que mi mentalidad se parece más a la de Cristiano Ronaldo“, detalló.

A pesar de que Lionel Messi es catalogado como un jugador brillante con cualidades difíciles de obtener con entrenamientos y preparación, Giannis Antetokounmpo refiere irse por el lado de la constancia y la disciplina. El basquetbolista griego prefiere un talento formado y no uno natural.

“Pero cuando se trata del juego, el amor, la consistencia, el trabajo duro y, ya sabes, ir más allá y seguir mejorando, me parezco más a Ronaldo (…) Entonces, cuando me hacen esa pregunta, digo Ronaldo, pero ahora si los pones, ¿quién ha logrado más en su carrera; 8 Balones de Oro, 5 Balones de Oro, Copa del Mundo, no la Copa del Mundo, 5 Champions League, 4 Champions League, es lo que prefieras”, concluyó.

Giannis Antetokounmpo haciendo el Siiiiiiiuuuuuu de Cristiano Ronaldo en el campo donde iba a jugar Messi.



Un bichiboy más.



Porque mientras que a Messi lo eligen la FIFA, la UEFA, Conmebol, ESPN…el mundo del deporte tiene clara su elección: Cristiano Ronaldo. LA CABRA🐐 pic.twitter.com/VpNEXHAEdH — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) August 20, 2023

