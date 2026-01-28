Bombazo en la NBA: Giannis Antetokounmpo cerca de salir de Milwaukee Bucks

El futuro de Giannis Antetokounmpo en Milwaukee Bucks atraviesa su momento más incierto desde que llegó a la franquicia en 2013. De acuerdo con información de ESPN, el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) estaría abierto a cambiar de equipo antes de la fecha límite de traspasos del 5 de febrero, mientras la organización comienza a escuchar ofertas que ya han sido presentadas por varias franquicias de la liga.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

Aunque Milwaukee no tiene urgencia por cerrar un movimiento inmediato, esta es la ocasión en la que los Bucks se han mostrado más receptivos a evaluar escenarios para el traspaso de su máxima figura. El equipo ha dejado claro a los interesados que cualquier negociación deberá incluir talento joven de alto nivel y una importante cantidad de selecciones del draft. Incluso, el plan interno contempla la posibilidad de esperar hasta la temporada baja si no aparece una propuesta que cumpla con esas exigencias.

La situación deportiva explica en parte el contexto. Milwaukee atraviesa una campaña irregular, con marca de 18-27 y ubicado en el duodécimo puesto de la Conferencia Este, un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Desde hace meses, Antetokounmpo ha comunicado a la directiva que considera que su ciclo con la franquicia podría estar llegando a su fin, tras más de una década juntos y un campeonato que marcó época en 2021.

Contrato, lesiones y un vestuario tensionado

A sus 31 años, Antetokounmpo se encuentra en una posición contractual clave. Podrá firmar una extensión supermáxima de cuatro años y $275 millones de dólares a partir del 1 de octubre. De no hacerlo, tendría la opción de convertirse en agente libre sin restricciones en el verano de 2027, tras rechazar una opción de jugador valuada en $62.8 millones. Este escenario le otorga un peso considerable a su opinión en cualquier negociación.

En declaraciones realizadas el 19 de enero, el propio jugador dejó entrever la incertidumbre: “No lo sé. No lo sé. Lo tomo día a día”. Días después, tras una derrota ante el Oklahoma City Thunder, fue todavía más directo en su diagnóstico del equipo. “No estamos jugando con intensidad”, dijo Antetokounmpo. “No estamos haciendo lo correcto. No estamos jugando para ganar. No estamos jugando en equipo. No hay química”.

Las lesiones también han marcado su temporada. El griego se perderá varias semanas tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha, la misma dolencia que ya lo había alejado de las canchas en diciembre. Aun así, ha forzado regresos anticipados para intentar sostener a un equipo que tiene marca de 3-12 cuando él no está disponible.

Dentro del vestuario y entre la afición, la incertidumbre ha generado un ambiente tenso. En Milwaukee saben que, con Antetokounmpo en la cancha, el equipo compite; sin él, su rendimiento cae a niveles de los peores de la liga. Esa dependencia resume el dilema actual de los Bucks: un proyecto construido alrededor de su estrella que, hoy por hoy, no parece sostenible.

Mientras se acerca la fecha límite de cambios, la NBA observa con atención. El posible movimiento de uno de los jugadores más dominantes de la última década podría redefinir el panorama competitivo de la liga en los próximos años.



