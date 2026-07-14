ICE envuelto en dos acciones fatales contra inmigrantes en una semana bajo argumentos de “miedo”

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han matado a dos inmigrantes en Texas y Maine en una semana bajo argumentos de “temer por su vida” o “temor por la seguridad pública”.

La agencia migratoria ha culpado a Lorenzo Salgado Araujo y a Joan Sebastián Guerrero de intentar huir, causando miedo a oficiales de inmigración, quienes decidieron dispararles a muerte, en lugar de buscar opciones para detenerlos.

En el caso de Salgado Araujo, la congresista Sylvia García (Texas) criticó la actuación de los agentes, indicando que su decisión debió ser disparar a las llantas del vehículo que manejaba, no matar al padre de tres estadounidenses. Recordó similares actos fatales en Minneapolis con los casos de Renee Good y Alex Pretti.

“Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE, lo siento. Así que hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, el ICE no ha aprendido nada“, expuso la congresista demócrata la semana pasada. “Si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, quiero decir, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no dispares al conductor”.

En Biddeford, Maine, los agentes federales dispararon y mataron a un colombiano de 26 años, identificado como Joan Sebastián Guerrero por un vecino, durante una operación de control migratorio el lunes por la mañana.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine solamente indicó el origen nacional de Guerrero, pero no confirmó su nombre, aunque Rubén Torres, director de incidencia política de la organización, indicó que el hombre tenía número de Seguro Social y estaba autorizado para trabajar en EE.UU.

Funcionarios de Biddeford exigieron una investigación completa e imparcial, mientras que decenas de personas salieron a las calles para exigir justicia, similar a lo que ocurrió en otros estados en casos que tienen impacto nacional.

Sobre el caso de Guerrero destaca el silencio de unas 12 horas del gobierno del presidente Donald Trump, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió tarde un escueto comunicado, argumentando que el agente de ICE disparó su arma “por temor a la seguridad pública”, pero no explicó cuál fue la amenaza que Guerrero representaba.

Inmigrantes muertos no eran objetivo de ICE, pero…

Tanto Salgado Araujo en Texas, como Guerrero en Maine, no eran objetivos de inmigración, según el DHS, pero ambos terminaron muertos.

“NO era el objetivo de la orden de arresto”, declaró la oficina del senador Angus King, quien conversó con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Previamente, el propio King dijo que Guerrero sí era objetivo de inmigración. La versión oficial de ICE destaca el “temor por la seguridad pública”.

“Un inmigrante indocumentado salió de la residencia en un vehículo”, dijo la agencia en un comunicado. “Agentes del ICE intentaron detener el vehículo. El vehículo intentó huir y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”.

A diferencia de lo ocurrido en Texas, el fiscal general de Maine, Aaron Frey, inició una investigación, mientras el agente migratorio involucrado en el hecho sería suspendido.

Además de la Fiscalía estatal, el FBI se involucra en la investigación, igual que en el caso de Texas, donde ni la ciudad de Houston ni el estado lideran una indagatoria, pero el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, realiza una investigación, incluso a pesar de la falta de cooperación de autoridades federales.

Sin embargo, Teare informó que su oficina ha emitido casi 20 citaciones para obtener pruebas y testimonios de testigos.

Alertan por “perfil racial” en acciones migratorias

La semana pasada, la congresista García y Hugo Balderas, abogado de dos personas detenidas tras la muerte de Salgado Araujo, advirtieron que los operativos de ICE no son “acciones migratorias”, sino una especie de persecución racial.

“Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, expresó Balderas.

La organización Alianza Américas abordó las coincidencias sobre las muertes de Guerrero y Salgado Araujo: “Ambos eran hombres latinoamericanos que no tenían órdenes de expulsión en su contra y conducían un vehículo cuando fallecieron a manos de agentes de ICE que no llevaban cámaras corporales y circulaban en vehículos sin identificación”, advirtió el grupo en un comunicado.

La organización acusó que hay una falta de capacitación en los agentes migratorios, pero también consideró que las acciones muestran un patrón racial.

“Estos tiroteos sin explicación son el resultado de la discriminación racial y de la falta de formación adecuada de los agentes del ICE, que no están preparados para detener un coche sin recurrir a disparar al conductor”, agregó el grupo. “Estas acciones son consecuencia de ataques políticos racistas y xenófobos, así como de la presión continua para cumplir con las cuotas de arrestos arbitrarios”.

El grupo exigió investigaciones justas e independientes, además de hacer un llamado al Congreso para aprobar una reforma migratoria que ofrezca una opción digna a millones de inmigrantes.