Sheinbaum dijo que su gobierno presentará denuncias en EE.UU. contra ICE por muerte de 17 mexicanos

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llevará este lunes el caso de 17 mexicanos muertos, casos relacionados con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante instancias judiciales, en un nuevo paso para exigir investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.

La presidenta de México, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará las denuncias ante el Departamento de Justicia como ante fiscalías estatales, con el objetivo de que se esclarezcan las muertes de sus connacionales registrados en distintos hechos relacionados con la política migratoria.

Más allá de las gestiones diplomáticas

La decisión, explicó, forma parte de una estrategia que busca ir más allá de las gestiones diplomáticas y utilizar los mecanismos legales disponibles para exigir responsabilidades cuando existan posibles abusos contra ciudadanos mexicanos.

Uno de los expedientes incluidos corresponde al fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo migratorio realizado recientemente en Houston, Texas. De acuerdo con Sheinbaum, ese caso ya es investigado por autoridades locales y federales de Estados Unidos.

Las denuncias también contemplan hechos ocurridos en centros de detención migratoria y la muerte de tres connacionales durante operativos del ICE, situaciones que, según el Gobierno mexicano, podrían constituir violaciones a los derechos humanos.

Además de informar sobre las acciones legales, la presidenta convocó a los distintos actores políticos del país a respaldar la defensa de los mexicanos que viven en el extranjero.

El llamado de Sheinbaum al Congreso y partidos políticos

“No es solamente un asunto del Gobierno de México; es un asunto de todas y de todos los mexicanos“, afirmó durante su conferencia matutina.

En ese contexto, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitir un pronunciamiento sobre los hechos y llamó a todos los partidos políticos, sin distinción, a exigir información a las autoridades estadounidenses y expresar su rechazo ante cualquier presunta vulneración de los derechos de los connacionales.

Sheinbaum sostuvo que proteger la vida y los derechos humanos de los mexicanos fuera del país debe asumirse como una causa nacional, especialmente en Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad de migrantes mexicanos.

El anuncio representa una nueva etapa en la postura del Gobierno mexicano frente a los casos de mexicao muertos en territorio estadounidense. La semana pasada, la presidenta adelantó que su administración recurriría a acciones jurídicas tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston.

De acuerdo con información del Gobierno de México, desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump se han registrado diversos fallecimientos de mexicanos tanto en centros de detención como en operativos de las autoridades migratorias estadounidenses.

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