Los hispanos están bajo presión por los altos costos y la inestabilidad financiera, revela encuesta de My Code
La economía es la principal preocupación de los votantes hispanos, quienes desaprueban la forma en que la Administración Trump la está manejando, indica reporte
La presión económica es una de las principales preocupaciones de los hogares hispanos y afroamericanos, incluyendo el costo de los bienes, la inestabilidad financiera, la asequibilidad de la vivienda, los costos de la atención médica, los precios del combustible y la seguridad laboral, según una encuesta del Intelligence Center de My Code para La Opinión.
Ante la pregunta: “¿Qué problemas le afectan significativamente a usted o a su familia?”, los votantes hispanos (34%) y afroamericanos (31%) mencionaron el costo de los bienes como su principal preocupación, seguido de no alcanzar la estabilidad financiera (28% en cada grupo) y la asequibilidad de la vivienda (27% entre los hispanos y 24% entre los afroamericanos de 18 a 64 años).
Entre los hispanos, la inmigración (9%) es un tema que les preocupa, pero se ubica por debajo del costo de la atención médica (17%), los precios del combustible (16%) y la seguridad laboral (15%).
“Quiero legislación que reduzca el costo de vida exorbitante. Esto incluye vivienda, energía, cuidado infantil y educación. También me gustaría que se crearan oportunidades reales para el crecimiento de los ingresos”, dijo un hombre hispano, del grupo de 35 a 44 años, cuando los investigadores le pidieron que explicara con más detalle sus opiniones.
La Generación Z preocupada por la seguridad laboral
Los votantes jóvenes multiculturales, hispanos y afroamericanos, expresan mayor preocupación por la seguridad laboral (Generación Z, 18%, y Millennials, 17%), pero también por el trabajo, la estabilidad de los ingresos y las oportunidades en el futuro.
El costo de los bienes cotidianos es la principal preocupación para todas las generaciones, en particular para la Generación Z (41%), en comparación con los Millennials (32%) y la Generación X (28%).
Solo los republicanos multiculturales (52.3%) aprueban la gestión económica del gobierno de Trump, mientras que los demócratas (68.8%) y los independientes (61.7%) desaprueban lo ocurrido en los últimos seis meses.
“…Me imagino que si pudiera lograr que los políticos tuvieran éxito con una sola medida importante, sería reducir el costo de las hipotecas y los alquileres”, dijo un hombre afroamericano del grupo de 18 a 24 años.
En respuesta a la pregunta: “¿Cuál es el problema político más preocupante que enfrenta actualmente su comunidad o estado?”, los votantes multiculturales mencionaron el precio de la gasolina (17%), la vivienda asequible y el control de alquileres (14%), y la creación de empleo y la economía (13%).
“Aquí es donde la relevancia se vuelve local. Los mensajes económicos nacionales son más creíbles cuando conectan con lo que los votantes ven en sus barrios, lugares de trabajo, escuelas y presupuestos familiares”, agregó el informe.
Culpan a los aranceles de Trump
Los aranceles de Trump son motivo de gran preocupación. El mandatario renovó los impuestos a productos de más de 60 países, luego del revés de la Corte Suprema sobre su impuesto general.
Ante la pregunta: “¿Cómo cree que la aplicación de aranceles globales ha afectado el precio de los bienes de consumo en Estados Unidos?”, incluso la mayoría de los votantes republicanos multiculturales (58%) expresó su preocupación de que la política arancelaria de Trump incremente los precios.
La preocupación es mayor entre los demócratas (73%) y los votantes independientes (66%).
“Entre los votantes multiculturales, la Generación X es la más propensa a afirmar que los aranceles han incrementado los precios al consumidor (68,5%), en comparación con los millennials multiculturales (61,6%) y la Generación Z multicultural (57,1%)”, acota el informe.