Los hispanos están bajo presión por los altos costos y la inestabilidad financiera, revela encuesta de My Code

La presión económica es una de las principales preocupaciones de los hogares hispanos y afroamericanos, incluyendo el costo de los bienes, la inestabilidad financiera, la asequibilidad de la vivienda, los costos de la atención médica, los precios del combustible y la seguridad laboral, según una encuesta del Intelligence Center de My Code para La Opinión.

Ante la pregunta: “¿Qué problemas le afectan significativamente a usted o a su familia?”, los votantes hispanos (34%) y afroamericanos (31%) mencionaron el costo de los bienes como su principal preocupación, seguido de no alcanzar la estabilidad financiera (28% en cada grupo) y la asequibilidad de la vivienda (27% entre los hispanos y 24% entre los afroamericanos de 18 a 64 años).

Entre los hispanos, la inmigración (9%) es un tema que les preocupa, pero se ubica por debajo del costo de la atención médica (17%), los precios del combustible (16%) y la seguridad laboral (15%).

“Quiero legislación que reduzca el costo de vida exorbitante. Esto incluye vivienda, energía, cuidado infantil y educación. También me gustaría que se crearan oportunidades reales para el crecimiento de los ingresos”, dijo un hombre hispano, del grupo de 35 a 44 años, cuando los investigadores le pidieron que explicara con más detalle sus opiniones.

La Generación Z preocupada por la seguridad laboral

Los votantes jóvenes multiculturales, hispanos y afroamericanos, expresan mayor preocupación por la seguridad laboral (Generación Z, 18%, y Millennials, 17%), pero también por el trabajo, la estabilidad de los ingresos y las oportunidades en el futuro.

El costo de los bienes cotidianos es la principal preocupación para todas las generaciones, en particular para la Generación Z (41%), en comparación con los Millennials (32%) y la Generación X (28%).

Solo los republicanos multiculturales (52.3%) aprueban la gestión económica del gobierno de Trump, mientras que los demócratas (68.8%) y los independientes (61.7%) desaprueban lo ocurrido en los últimos seis meses.

Crédito: Impremedia

“…Me imagino que si pudiera lograr que los políticos tuvieran éxito con una sola medida importante, sería reducir el costo de las hipotecas y los alquileres”, dijo un hombre afroamericano del grupo de 18 a 24 años.

En respuesta a la pregunta: “¿Cuál es el problema político más preocupante que enfrenta actualmente su comunidad o estado?”, los votantes multiculturales mencionaron el precio de la gasolina (17%), la vivienda asequible y el control de alquileres (14%), y la creación de empleo y la economía (13%).

“Aquí es donde la relevancia se vuelve local. Los mensajes económicos nacionales son más creíbles cuando conectan con lo que los votantes ven en sus barrios, lugares de trabajo, escuelas y presupuestos familiares”, agregó el informe.

Culpan a los aranceles de Trump

Los aranceles de Trump son motivo de gran preocupación. El mandatario renovó los impuestos a productos de más de 60 países, luego del revés de la Corte Suprema sobre su impuesto general.

Ante la pregunta: “¿Cómo cree que la aplicación de aranceles globales ha afectado el precio de los bienes de consumo en Estados Unidos?”, incluso la mayoría de los votantes republicanos multiculturales (58%) expresó su preocupación de que la política arancelaria de Trump incremente los precios.

La preocupación es mayor entre los demócratas (73%) y los votantes independientes (66%).

“Entre los votantes multiculturales, la Generación X es la más propensa a afirmar que los aranceles han incrementado los precios al consumidor (68,5%), en comparación con los millennials multiculturales (61,6%) y la Generación Z multicultural (57,1%)”, acota el informe.