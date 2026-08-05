4 signos del zodiaco chino tienen hasta el 12 de agosto para manifestar abundancia

El horóscopo chino señala que cuatro signos del zodiaco chino entrarán en una etapa especialmente favorable para fortalecer sus finanzas, impulsar su carrera profesional y encontrar apoyo en personas clave que contribuirán a su crecimiento.

Este ciclo, que comprende hasta el 12 de agosto de 2026, simboliza un cambio de energía para quienes han trabajado con disciplina, paciencia y perseverancia durante los primeros meses del año.

Según estas creencias, los esfuerzos realizados comienzan a dar resultados y la prosperidad puede manifestarse de diversas formas, desde ingresos adicionales hasta alianzas estratégicas y mejoras en el ámbito familiar.

Dentro de la astrología oriental, cada mes lunar posee una energía diferente que influye simbólicamente sobre los doce animales del zodiaco chino.

En esta ocasión, el sexto mes lunar es considerado un periodo propicio para consolidar proyectos, fortalecer la economía y abrir nuevas puertas en el ámbito profesional.

Estos son los cuatro signos del zodiaco chino que atraerían abundancia, según un reporte del sitio VN Express.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las personas nacidas en el Año de la Rata podrían experimentar un importante alivio después de varios meses marcados por responsabilidades familiares y presiones económicas.

Según las predicciones, durante la primera mitad del año debieron enfrentar gastos inesperados, preocupaciones relacionadas con familiares mayores y desafíos vinculados a la educación de los hijos.

A pesar de ello, mantuvieron una actitud responsable y siguieron cumpliendo con sus obligaciones. Ahora, el sexto mes lunar podría traer noticias positivas.

Pagos pendientes comenzarían a llegar, algunos problemas familiares encontrarían solución y la estabilidad económica empezaría a fortalecerse.

Esta combinación permitiría disfrutar de una mayor tranquilidad emocional y de mejores perspectivas financieras antes del 12 de agosto.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Para los nacidos bajo el signo del Dragón, los primeros meses del año pudieron sentirse más lentos de lo esperado.

Los proyectos enfrentaron retrasos, los ingresos no crecieron al ritmo previsto y las obligaciones financieras generaron presión constante.

Sin embargo, la astrología oriental sostiene que la perseverancia comenzará a rendir frutos.

Durante este periodo podrían concretarse alianzas comerciales importantes o aprobarse ascensos profesionales que permanecían estancados desde hace tiempo.

El fortalecimiento de la economía familiar también abriría espacio para cumplir planes que habían sido pospuestos, como realizar un viaje o invertir en nuevos proyectos personales.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El horóscopo chino indica que quienes nacieron en el Año del Mono podrían dejar atrás un periodo complicado, especialmente si administran pequeños negocios o emprendimientos.

Las dificultades para vender productos, la falta de liquidez y la incertidumbre económica marcaron gran parte del inicio del año.

No obstante, su capacidad para adaptarse y buscar nuevas alternativas comerciales jugaría ahora a su favor.

El horóscopo considera que uno de sus productos o servicios podría captar la atención de nuevos clientes o incluso de plataformas comerciales capaces de generar acuerdos a largo plazo.

Como consecuencia, el flujo de ingresos aumentaría y permitiría mejorar considerablemente la calidad de vida familiar, además de ofrecer una mayor estabilidad para el resto del año.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Las personas nacidas bajo el signo del Perro podrían ser las grandes protagonistas en el ámbito laboral durante este ciclo.

Después de meses de esfuerzo constante sin obtener ascensos, bonificaciones o reconocimientos, las condiciones comenzarían a cambiar gracias a modificaciones dentro del entorno profesional.

Su compromiso, disciplina y responsabilidad serían observados por personas con capacidad de decisión, favoreciendo nuevas oportunidades de crecimiento.

Astrólogos creen que un ascenso o un incremento salarial permitirían fortalecer las finanzas del hogar y cumplir algunos objetivos familiares que habían permanecido pendientes durante mucho tiempo.

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