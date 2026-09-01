Ed Markey derrota a Seth Moulton en Massachusetts, bastión y “laboratorio” demócrata

El senador Ed Markey derrotó este martes al representante Seth Moulton en las primarias demócratas de Massachusetts y consiguió la nominación para buscar un tercer mandato completo, en una contienda que puso a prueba el peso de la experiencia frente a las demandas de renovación generacional dentro del Partido Demócrata.

La agencia Associated Press proyectó la victoria de Markey, de 80 años, quien enfrentará el 3 de noviembre al republicano John Deaton. El senador llega como favorito a la elección general en uno de los estados con mayor inclinación demócrata del país.

Massachusetts votó por Kamala Harris con 61.2% en las presidenciales de 2024, frente al 36% obtenido por Donald Trump, según los resultados oficiales del estado. En 2020, Markey también ganó cómodamente su elección al Senado, con 66.2% de los votos.

Por eso, la principal batalla por el escaño ocurrió dentro del propio Partido Demócrata. Moulton, de 47 años, centró su campaña en la edad de Markey y en la necesidad de renovar el liderazgo político después de que el senador acumulara cinco décadas en el Congreso.

Decision Desk HQ projects Edward Markey wins the MA US Senate Democratic Primary#DecisionMade: 8:30 PM EDT pic.twitter.com/nfA1j9t5j6 — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) September 2, 2026

“Con los costos disparándose, necesitamos nuevas soluciones para viejos problemas y, además, necesitamos una nueva generación de líderes que afronten nuevos desafíos como la IA, que, lamentablemente, el senador ni siquiera comprende”, declaró Moulton este martes.

Markey respondió con una defensa de su experiencia y de la agenda progresista que ha marcado su trayectoria. Elegido senador por primera vez en 2013, es uno de los principales promotores del Green New Deal y durante la campaña recibió el respaldo de figuras como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y la senadora Elizabeth Warren.

“Voy a presentar una visión progresista en acción en el pleno del Senado de los Estados Unidos”, afirmó Markey mientras votaba en Malden. “Eso incluye atención médica universal, un Nuevo Pacto Verde, impuestos a los multimillonarios y asegurarnos de cortar el flujo de dinero para defensa que Donald Trump está utilizando para librar una guerra ilegal e inconstitucional en Irán”.

Massachusetts como termómetro demócrata

La importancia de las primarias fue más allá del escaño. Massachusetts ofreció una prueba sobre un debate que se ha extendido entre los demócratas: si el partido necesita acelerar el relevo de sus dirigentes veteranos o mantener figuras con experiencia y capacidad para movilizar a su base.

Markey ya había enfrentado esa discusión. En las primarias de 2020 derrotó a Joe Kennedy III por 55.4% frente a 44.5%, pese a que el entonces representante también intentó presentarse como una alternativa generacional.

Moulton retomó ese argumento seis años después, pero tampoco consiguió desplazarlo.

El representante, veterano del Cuerpo de Marines y congresista desde 2015, reconoció la derrota y ofreció su respaldo a Markey para noviembre.

“Desafiar al sistema y exigir una nueva generación de liderazgo no es fácil, pero es necesario”, dijo. “Iniciamos conversaciones que debían darse y nunca dejaré de presionar al Partido Demócrata y a nuestro país para que miren hacia el futuro”.

La salida de Moulton de la Cámara también abrió otra competencia importante. Seis demócratas buscaron este martes la nominación para sucederlo en el 6.º Distrito Congresional de Massachusetts.

Para Markey, en cambio, el resultado dejó una conclusión más inmediata: en un estado donde la primaria demócrata puede resultar más decisiva que la elección general, los votantes volvieron a apostar por la experiencia y una agenda progresista antes que por el relevo generacional.

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