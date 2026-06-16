Hasta $600 millones de dólares se eleva el costo del Salón de Baile de la Casa Blanca, revela informe

El costo del Salón de Baile de la Casa Blanca continúa en ascenso y trascendió que rondaría ya en $600 millones de dólares de los cuales la mitad serían cubiertos con dinero público, esto de acuerdo con un informe presentado por el diario The Washington Post.

Cuando presentó el proyecto, a mediados del año pasado, el presidente Donald Trump estableció un costo estimado de $200 millones de dólares para desarrollarlo y que el dinero provendría de donaciones de grupos empresariales.

Se decía que constaría de 90,000 pies cuadrados tomados del Ala Este de la Casa Blanca, pues estaba pensado para congregar a 650 personas.

Sin embargo, la obra se ha ido modificando sobre la marcha y ahora incluso se menciona que sería para albergar hasta 1,000 invitados.

Además, podría incluir un búnker militar subterráneo, así como la posibilidad de contar con un puerto para drones de ataque pensados en proteger no sólo a las personas que estén en la Casa Blanca, sino a gran parte de la población que vive en Washington, D.C., este último se ubicaría en el techo del Salón de Baile.

De acuerdo con The Washington Post dichas exigencias han triplicado el costo de la obra.

En poco más de un año, ya se triplicó el costo del Salón de Baile de la Casa Blanca. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

El periódico señala que para la construcción a cargo de la empresa Clark Construction —empresa con sede en Virginia— los funcionarios plantearon conseguir $293 millones de dólares de “fuentes privadas” para financiar el proyecto, mientras que presuntamente $155 millones de dólares se recaudarían de fondos del Servicio Secreto, $149 millones de dólares de la Oficina Militar de la Casa Blanca y $3 millones de dólares de la Residencia Ejecutiva, estas tres últimas fuentes financiadas con dinero de los contribuyentes.

De hecho, Trump había solicitado al Congreso $1,000 millones de dólares para mejorar la seguridad del Salón de Baile a través de un proyecto de ley de conciliación presupuestaria el cual fue rechazado por el Senado.

A pesar de la controversia, el republicano de 80 años insiste en que el costo de la obra será asumido por más de dos docenas de corporaciones, entre ellas las principales tecnológicas estadounidenses como son: Apple, Amazon, Meta y Google.

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