Trump defiende el elevado costo del salón de baile en la Casa Blanca: “Será magnífico y seguro!

El presidente Donald Trump aseguró que la ampliación del salón de baile en el ala este de la Casa Blanca justifica el aumento en su presupuesto, debido a que el espacio será el doble de grande y con “calidad mucho mayor” a la inicialmente proyectada.

Espacio ampliado y de alta calidad

Según Trump, el salón de baile contará con 90,000 pies cuadrados para permitir que futuras administraciones celebren reuniones de Estado en interiores, evitando el uso de carpas al aire libre. En su mensaje en Truth Social, el mandatario señaló que los estudios recientes demostraron que la propuesta original no sería suficiente para los eventos y ceremonias previstas.

“Será magnífico, seguro y confiable”, destacó el mandatario estadounidense.

El costo del proyecto se ha duplicado desde la estimación inicial de $200 millones de dólares, alcanzando ahora los $400 millones. Trump destacó que esta revisión se realizó para garantizar seguridad y funcionalidad, y afirmó que el proyecto sigue “adelantado y por debajo del presupuesto”.

Financiamiento para el salón de baile

Aunque la construcción iba a ser cubierta principalmente con donaciones privadas, tras un intento de ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, algunos legisladores republicanos solicitaron que fondos públicos cubran parte del gasto para reforzar la seguridad del complejo.

El Comité Judicial del Senado incorporó $1,000 millones de dólares en un proyecto de ley de conciliación presupuestaria para el Servicio Secreto, destinados a mejorar la seguridad en la Casa Blanca y en el salón de baile, tanto en superficie como en instalaciones subterráneas.

Infraestructura subterránea y protección adicional

Equipos militares trabajan en la reconstrucción del Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia bajo la ampliación, un búnker que contará con vidrio antibalas y techos a prueba de drones. Trump explicó que los detalles del complejo se hicieron públicos debido a una demanda legal sobre la construcción del salón de baile.



Algunos legisladores, como el senador Eric Schmitt, han sugerido que las donaciones privadas deberían destinarse a elementos decorativos, mientras que fondos públicos podrían cubrir mejoras de seguridad.

Aun así, la aprobación del proyecto entre la población estadounidense sigue siendo baja: un sondeo reciente de Washington Post, ABC News e Ipsos indica que el 56% de los adultos se oponen a la obra, mientras que solo el 30% la respalda.

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