Por qué Trump suspendió la misión ‘Proyecto Libertad’ que aseguraba el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz

La operación estadounidense para escoltar a los buques varados a través del estrecho de Ormuz se suspenderá por un “breve período de tiempo”, anunció el presidente Donald Trump el martes por la noche.

Trump declaró que el Proyecto Libertad, iniciado un día antes, se detendría por “acuerdo mutuo”, dado que se habían logrado “grandes avances” hacia un acuerdo con Irán.

Los medios estatales iraníes calificaron el hecho como una victoria, afirmando que la pausa demostraba que Trump había “retrocedido” tras sus “continuos fracasos” en el intento de reabrir esa vital vía fluvial para el transporte marítimo mundial.

El anuncio del presidente estadounidense se produjo al mismo tiempo que el secretario de Estado, Marco Rubio, comunicaba que la ofensiva inicial conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán —la “Operación Furia Épica”— había concluido tras haber alcanzado sus objetivos.

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó haber tomado la decisión “a petición de Pakistán”, país que ha actuado como intermediario entre EE.UU. e Irán. Añadió, asimismo, que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes se mantendría vigente.

El anuncio de Trump podría sorprender a algunos, ya que socava el mensaje difundido a lo largo de este martes por Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine; todos ellos habían prometido que la operación garantizaría la libertad de navegación y de comercio en el estrecho de Ormuz y en el golfo Pérsico.

“Preferiríamos la vía de la paz. Lo que el presidente [Donald Trump] preferiría es un acuerdo”, declaró Rubio a los periodistas este martes.

Lo que pueda suceder a continuación es incierto. La administración había insistido en que el Proyecto Libertad constituía una campaña “independiente y distinta” del bloqueo, cuyo propósito es ejercer presión económica sobre Irán.

Getty Images: El secretario de Estado, Marco Rubio, habló ante periodistas en la Casa Blanca.

“Un favor al mundo”

El Proyecto Libertad tenía como objetivo ayudar a restablecer el flujo de petróleo desde la región y el eventual retorno de la economía mundial a la normalidad, guiando a los buques varados fuera del Golfo a través de la vía navegable, que se encontraba prácticamente cerrada.

Sin embargo, si durante esta “pausa” las empresas navieras globales —y las compañías de seguros que trabajan con ellas— se ven obstaculizadas por la interferencia iraní, a Trump le resultará difícil afirmar que dicho objetivo se ha cumplido.

Por otra parte, es posible que la administración albergue la esperanza de que la suspensión del Proyecto Libertad —al cual los iraníes se opusieron enérgicamente— contribuya a traerlos de nuevo a la mesa de negociaciones.

Desde hace varios días, Trump ha amenazado a Irán con importantes represalias si ataca a buques estadounidenses y el domingo había anunciado el Proyecto Libertad para facilitar el paso de buques por Ormuz.

El lunes, Washington dijo haber atacado siete lanchas rápidas iraníes en el estrecho, mientras que Teherán afirmó haber efectuado disparos de advertencia contra un buque estadounidense.

Ambas partes negaron las afirmaciones de la otra parte.

Dos buques comerciales informaron haber sufrido ataques, y uno de ellos comunicó haber salido con éxito del estrecho bajo escolta militar estadounidense, como parte del plan de Trump para desbloquear la vía marítima que ahora ha sido suspendido.

Los diversos comentarios de funcionarios estadounidenses sugieren que EE.UU. tiene poco deseo o apetito de retomar operaciones a gran escala, lo cual perturbaría aún más los mercados, dispararía los precios y suscitaría la oposición de amplios sectores de la población estadounidense.

Trump también ha declarado que está conversando con Japón sobre la reapertura del estrecho y que espera mantener una conversación positiva al respecto con el presidente chino, Xi Jinping, durante su visita a China la próxima semana.

Getty Images: Decenas de buques han estado varados en el estrecho de Ormuz.

¿Realmente importa el fin de Furia Épica?

Marco Rubio dejó claro que la operación “Furia Épica” ha terminado. Al menos, oficialmente, tiene razón. La operación tal y como la conocía el mundo terminó cuando se anunció el alto el fuego con Irán.

Sin embargo, la pregunta que muchos en todo el mundo se harán es: ¿realmente importa el fin de “Furia Épica”?

Cuando se anunció el alto el fuego, el conflicto entró en una nueva fase.

En lugar de que la artillería estadounidense caiga sobre objetivos iraníes, ahora se centra en presionar económicamente a Irán, tanto a través del bloqueo de sus puertos como mediante la “Furia Económica”: el esfuerzo por aislar a Teherán de las instituciones y los mercados financieros globales.

Como vimos el lunes, ese statu quo es frágil. La gran cantidad de armamento militar concentrado en el estrecho de Ormuz significa que los disparos podrían comenzar en cualquier momento.

Rubio, Hegseth y otros han dejado claro que la fuerza militar sigue sobre la mesa. Y Trump dijo este mismo fin de semana que los ataques dentro de Irán son una “posibilidad” si ese país “hace algo malo”.

*Con información de Bernd Debusmann Jr., James Chaterand y Kathryn Armstrong.

BBC:

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