Alexander Zverev gana el US Open 2026 para cerrar un año dorado en torneos grandes

Alexander Zverev cerró el US Open 2026 con una victoria que también modificó el balance de poder en el tenis masculino durante la temporada. El alemán, número dos del mundo, derrotó este domingo al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 y conquistó en Nueva York su segundo título de Grand Slam del año, después de haber levantado Roland Garros.

El triunfo llegó seis años después de la derrota que sufrió en la final del US Open 2020 frente a Dominic Thiem. Aquella vez, Zverev tuvo una ventaja de dos sets y llegó a sacar para ganar el campeonato en el tercero, pero terminó perdiendo el partido. Ahora, con su victoria sobre Shelton, completó el capítulo pendiente en el mismo escenario.

La final de este domingo duró 3 horas y 33 minutos. Shelton, que disputaba por primera vez el partido decisivo de un Grand Slam, abandonará Nueva York como número cuatro de la ATP, el mejor puesto de su carrera y solo por detrás de Carlos Alcaraz en esa clasificación.

Zverev domina el partido y consolida su temporada

El estadounidense llegaba al encuentro con la posibilidad de poner fin a una larga espera para el tenis de su país. Ningún hombre estadounidense gana el US Open desde Andy Roddick en 2003, mientras que el último que intentó conquistar el título fue Taylor Fritz en 2024, cuando cayó ante Jannik Sinner.

Shelton había dado otro paso importante al eliminar a Alcaraz en los cuartos de final. Sin embargo, ante Zverev encontró desde el comienzo a un rival que ya conocía bien. El alemán había ganado los cinco enfrentamientos anteriores entre ambos.

La primera parte del encuentro quedó marcada por los problemas de Shelton con su servicio. Cedió su primer juego con una doble falta y volvió a cometer otra en el cierre del set, que terminó en manos de Zverev con un segundo quiebre.

El alemán también impuso condiciones con su saque, ganando más del 90 % de los puntos disputados con su primer servicio. En el segundo parcial, ninguno consiguió romper el servicio del otro y el set terminó en un desempate, donde Zverev tomó una ventaja de 5-0 y terminó imponiéndose 7-2.

Shelton encontró una respuesta en el tercer set. Por primera vez en la final consiguió presionar el saque de Zverev y llegó a disponer de tres puntos de set cuando el marcador estaba 0-40. El alemán salvó uno, pero el estadounidense aprovechó la oportunidad restante para llevar el partido a un cuarto parcial.

La reacción de Zverev fue inmediata. Rompió el servicio de Shelton en el primer juego del cuarto set y volvió a hacerlo para colocarse 5-2. El estadounidense ya no pudo recuperar la desventaja.

El alemán cerró el encuentro con su saque después de un resto largo de Shelton. La celebración, sin embargo, tuvo un detalle particular: Zverev tardó varios segundos en comprender que aquel punto había terminado el partido y que acababa de convertirse en campeón del US Open, tomando el relevo de Alcaraz.

El título también lo convirtió en el jugador nacido en la década de 1990 con más Grand Slams. Hasta este domingo, solo Thiem y Daniil Medvedev, ambos con un título en Nueva York, tenían campeonatos de esa generación.

Con su segundo grande de 2026, Zverev además pasó a liderar la carrera hacia las Finales de la ATP de Turín, por delante de Sinner. En esa clasificación suma 11,500 puntos contra 9,690 del italiano, mientras que Alcaraz aparece con 5,560.

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