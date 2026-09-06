Wimbledon prepara un veto a influencers tras el caos que se ha vivido en el US Open

Wimbledon prepara medidas para evitar que los problemas registrados durante el US Open se repitan en el torneo británico. El All England Club no tiene previsto crear una categoría de acreditación para influencers o creadores de contenido y también podrá confiscar objetos que puedan utilizarse para interrumpir los partidos.

El comportamiento de algunos espectadores se convirtió en uno de los temas de conversación del US Open, donde varios encuentros fueron interrumpidos por aficionados que tomaban fotografías con iluminación intensa o generaban demasiado ruido durante los puntos.

La situación provocó llamados de atención por parte de algunas de las principales figuras del tenis, entre ellas Coco Gauff y Naomi Osaka, quienes pidieron a los aficionados, incluidos aquellos que podrían estar acercándose por primera vez al deporte, respetar las normas de comportamiento en las gradas.

Naomi Osaka’s US Open match was disrupted when influencers filmed content courtside, prompting the umpire to step in.



World No. 3 Jessica Pegula admitted influencer activity can help tennis, but said some of it has become “a bit disrespectful” to players. pic.twitter.com/6D3OGzi1Zg — Bored Panda (@boredpanda) September 3, 2026

Wimbledon no tendrá acreditaciones para influencers

De acuerdo con información de la Press Association, Wimbledon no contempla establecer una categoría específica de acreditación para influencers o creadores de contenido.

La decisión contrasta con lo ocurrido en el US Open, que este año otorgó acreditaciones oficiales a 100 creadores de contenido, además de las destinadas a periodistas y medios de comunicación tradicionales.

El All England Club también establece en sus condiciones de entrada restricciones sobre objetos que puedan utilizarse para interrumpir los partidos. Entre ellos se encuentran elementos como las luces circulares o ring lights, utilizadas habitualmente para crear contenido audiovisual.

Naomi Osaka was trying to serve. They were trying to get the lighting right ?



The US Open actually stopped play over a ring-light photo shoot in the stands. We may have officially reached peak influencer culture. @naomiosaka @usopen #USOpen pic.twitter.com/82tlNsaLx7 — Curi?nic (@Curi0nic) September 4, 2026

Wimbledon revisa anualmente sus políticas, incluidas aquellas relacionadas con las redes sociales, por lo que sus normas pueden ser evaluadas nuevamente antes de la próxima edición del torneo.

El comportamiento de los aficionados genera críticas en el US Open

El US Open tiene tradicionalmente una atmósfera mucho más ruidosa que Wimbledon. En las pistas principales es habitual encontrar música a gran volumen, mientras que los espectadores también suelen abandonar sus asientos durante los puntos.

Este año, sin embargo, algunas situaciones llevaron las quejas de los jugadores a otro nivel. Los tenistas han cuestionado especialmente el movimiento de aficionados durante los intercambios, el ruido y el uso de luces para tomar fotografías.

A esto se suma el olor a marihuana alrededor de algunas pistas exteriores, procedente de la zona cercana a Corona Park, otro problema que ha sido señalado durante el torneo.

Adrian Mannarino lanza una dura crítica

El francés Adrian Mannarino fue uno de los últimos jugadores en pronunciarse sobre el ambiente que se vive en Flushing Meadows. El veterano tenista cuestionó que los espectadores puedan desplazarse por las gradas mientras los puntos están en juego.

“Se permite que la gente se mueva por las gradas durante los puntos”, dijo.

“El torneo lo tolera, y no sé si es lo mejor para el tenis en general. Hay olor a marihuana en la pista, ruido por todas partes. La verdad es que se está convirtiendo un poco en un zoológico”, continuó.

Las declaraciones reflejan la creciente preocupación entre algunos jugadores por encontrar un equilibrio entre el entretenimiento que caracteriza al US Open y las condiciones necesarias para que los tenistas puedan competir sin distracciones.

Wimbledon apuesta por preservar su tradición

La postura de Wimbledon mantiene la diferencia entre los dos Grand Slam. Mientras Nueva York apuesta por un ambiente más abierto y ruidoso, el torneo londinense conserva reglas de comportamiento más estrictas dentro de sus instalaciones.

La ausencia de una acreditación específica para influencers y las restricciones sobre objetos que puedan afectar el desarrollo de los encuentros apuntan en esa dirección.

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