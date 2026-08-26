Serena y Venus Williams reciben invitación y disputarán el US Open en dobles

Las hermanas Venus y Serena Williams volverán a compartir cancha en el US Open. La organización del torneo anunció este miércoles que ambas recibieron una wild card para participar en el cuadro de dobles femenino.

La invitación permitirá que las estadounidenses vuelvan a competir juntas en Flushing Meadows, escenario donde protagonizaron algunos de los momentos más importantes de sus respectivas carreras.

Venus Williams, de 46 años, y Serena Williams, de 44, disputaron recientemente el dobles femenino del Abierto de Cincinnati, donde fueron eliminadas en la primera ronda.

Aquella participación significó su primer torneo juntas en cuatro años. La última vez que habían formado pareja antes de Cincinnati había sido precisamente en el US Open 2022, cuando también quedaron fuera en la primera ronda.

¿Cuántos Grand Slam han ganado juntas Venus y Serena?

La pareja formada por Venus y Serena Williams cuenta con una de las trayectorias más destacadas en la historia del dobles femenino.

Las hermanas estadounidenses han conquistado 14 títulos de Grand Slam juntas, incluidos nueve campeonatos del Abierto de Estados Unidos.

A esa colección de trofeos se suman tres medallas de oro olímpicas conseguidas como pareja, lo que convierte su regreso a la competición de dobles en uno de los principales atractivos de esta edición del torneo neoyorquino.

Su última aparición conjunta en Cincinnati despertó gran expectativa debido al tiempo que había transcurrido desde su anterior torneo como pareja.

Serena Williams también jugó el dobles mixto con Carlos Alcaraz

La actividad de Serena Williams en el US Open no se limitará al dobles femenino. La estadounidense participó también en el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz.

Serena y Alcaraz mostraron un buen nivel durante su participación, aunque no consiguieron avanzar más allá de la segunda ronda.

La estadounidense no disputará el cuadro individual del Abierto de Estados Unidos, por lo que su participación en el dobles femenino junto a Venus será una de sus principales apariciones en esta edición del torneo.

Venus Williams sí jugará el cuadro individual

A diferencia de su hermana, Venus Williams también estará presente en el cuadro individual femenino del US Open.

La estadounidense recibió una carta de invitación por parte de la organización, lo que le permitirá competir en individuales además de participar en el torneo de dobles junto a Serena.

De esta manera, Venus tendrá dos oportunidades de competir en Nueva York, mientras que Serena concentrará su participación en las modalidades de dobles.

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