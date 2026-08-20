US Open pagará una cifra histórica a sus campeones y Carlos Alcaraz confirma que participará

El US Open 2026 tendrá la bolsa de premios más grande en la historia del tenis. El torneo estadounidense anunció este jueves que los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino recibirán $5.5 millones de dólares, mientras que el premio total alcanzará los $108 millones.

La cifra representa un incremento del 20 % respecto a la edición anterior y convierte al último Grand Slam de la temporada en el torneo con mayor bolsa de premios de la historia del tenis.

Además, el certamen tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso de Carlos Alcaraz, quien confirmó su participación después de permanecer más de cuatro meses alejado de las pistas por una lesión en la muñeca.

HERE WE GO! ???? — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 20, 2026

¿Cuánto dinero ganarán los campeones del US Open 2026?

Los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino recibirán $5.5 millones, un aumento respecto a los $5 millones que obtuvieron el año pasado Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka.

El incremento también beneficia a los jugadores que avancen menos rondas. Los subcampeones recibirán $2.8 millones, mientras que quienes pierdan en la primera ronda del cuadro principal obtendrán $140,000, otra de las cifras más altas entregadas en un Grand Slam.

En la modalidad de dobles, las parejas campeonas recibirán $1 millón.

El premio para los campeones individuales del US Open será el más elevado entre los cuatro Grand Slam, aunque todavía estará por debajo de los $6 millones que entrega el Six Kings Slam de Arabia Saudita a su ganador.

Carlos Alcaraz confirma su regreso al US Open

La otra gran noticia alrededor del torneo fue la confirmación de Carlos Alcaraz.

El español, actualmente número tres del mundo, volverá a competir después de más de cuatro meses de ausencia debido a una lesión en la muñeca derecha. Su último partido oficial fue en abril, antes de que la dolencia lo obligara a modificar su calendario.

Alcaraz se perdió torneos como Roland Garros y Wimbledon, además de varias competencias de pista dura en Norteamérica, mientras completaba su recuperación.

El español comunicó su regreso al US Open a través de sus redes sociales y pondrá fin en Nueva York al periodo de inactividad más prolongado de su carrera profesional.

??? CARLOS ALCARAZ VAI PARA O US OPEN!!!! pic.twitter.com/0q5DM1nmrB — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) August 20, 2026

Nueva York, un escenario especial para Alcaraz

El US Open ocupa un lugar especial en la carrera del murciano.

En Flushing Meadows conquistó en 2022 su primer título de Grand Slam y alcanzó por primera vez el número uno del ranking mundial.

En 2025 volvió a levantar el trofeo en Nueva York después de derrotar a Jannik Sinner en la final.

Ahora regresará como campeón defensor y con siete títulos de Grand Slam en su palmarés, después de haber conquistado el Abierto de Australia a comienzos de este año.

¿Qué pasa con Jannik Sinner?

Mientras Alcaraz ya confirmó su presencia, la situación de Jannik Sinner es distinta.

El italiano, número uno del mundo, arrastra una lesión en la rodilla que le ha impedido competir desde la final de Wimbledon, por lo que su participación en Nueva York todavía genera incertidumbre.

La posible ausencia de Sinner modificaría considerablemente el panorama del torneo, especialmente después de que el italiano y Alcaraz protagonizaran algunos de los principales duelos del circuito durante los últimos años.

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