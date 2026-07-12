Jannik Sinner logra frente a Zverev el bicampeonato de Wimbledon

Jannik Sinner volvió a confirmar su dominio sobre el césped del All England Club. El italiano revalidó este domingo el título de Wimbledon al imponerse en cuatro sets al alemán Alexander Zverev, resultado con el que conquistó por segundo año consecutivo el torneo londinense y elevó a cinco su colección de títulos de Grand Slam.

El número uno del mundo necesitó tres horas y 47 minutos para remontar un partido que comenzó cuesta arriba. Después de ceder el primer set en un ajustado desempate, el tenista de San Cándido reaccionó para imponerse por 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4 y convertirse en el décimo jugador de la Era Abierta que consigue defender con éxito el campeonato individual masculino de Wimbledon.

La victoria también le permitió alcanzar un nuevo hito estadístico: llegó a 100 triunfos en torneos de Grand Slam y consiguió el primer major de la temporada. Con este nuevo título, suma dos Wimbledon, dos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos, reduciendo a dos la diferencia de grandes conquistados respecto al español Carlos Alcaraz, quien acumula siete.

El triunfo consolida aún más el liderazgo de Sinner en la clasificación mundial. El lunes iniciará su semana número 79 como líder del ranking ATP, posición que ocupa desde después de Roland Garros de 2024.

Zverev volvió a competir, pero no logró romper la hegemonía del italiano

La final representaba una nueva oportunidad para Alexander Zverev de cortar una larga racha de derrotas frente a Sinner. Sin embargo, el alemán volvió a quedarse sin respuesta en el momento decisivo.

Aunque se adjudicó el primer parcial tras un desempate muy parejo, el número uno del mundo fue encontrando soluciones a medida que avanzó el encuentro. Los dos primeros sets transcurrieron sin quiebres de servicio y estuvieron marcados por la fortaleza de ambos con el saque.

El equilibrio comenzó a romperse en la tercera manga, cuando Sinner consiguió la primera rotura del partido para colocarse 5-3 y encaminar el encuentro. A partir de ese momento, Zverev empezó a perder intensidad física y terminó cediendo terreno frente al vigente campeón.

El alemán, de 29 años, había llegado a su primera final de Wimbledon impulsado por la confianza adquirida tras conquistar su primer Grand Slam en Roland Garros semanas atrás. Además, nunca antes había enfrentado a Sinner sobre césped, un factor que alimentaba las expectativas de un duelo distinto.

Sin embargo, la historia reciente volvió a repetirse. Desde el Abierto de Estados Unidos de 2023, Zverev no ha conseguido derrotar al italiano y la caída en Londres representa su undécima derrota consecutiva frente al actual número uno del mundo.

La final se disputó con la presencia de los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, además de numerosas figuras del deporte y del entretenimiento que asistieron al All England Club para presenciar el desenlace del torneo.

Con esta conquista, Sinner también se convirtió en el decimocuarto jugador de la historia en ganar más de un Wimbledon y en el tercer tenista en activo con múltiples títulos en Londres, junto a Novak Djokovic, que suma siete, y Carlos Alcaraz, que posee dos.

El italiano cerró así una nueva actuación dominante en el circuito. Apenas ha perdido tres partidos en toda la temporada y continúa ampliando un palmarés que ya alcanza los 30 títulos profesionales. Como campeón de Wimbledon, además, recibirá un premio de 3,6 millones de libras, equivalentes a 4.224.240 euros.

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