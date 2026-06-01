Roland Garros sanciona a tenista paraguayo por dichos machistas

Roland Garros confirmó una fuerte sanción económica contra el tenista paraguayo Daniel Vallejo tras unas declaraciones realizadas después de su derrota frente al francés Moïse Kouame. La organización del torneo consideró inaceptables sus comentarios sobre el arbitraje del encuentro y resolvió imponerle una multa de $65,000 dólares.

La medida fue anunciada por la directora del torneo, Amélie Mauresmo, durante una conferencia de prensa. La ex número uno del mundo calificó las palabras del jugador como impropias y explicó que la organización decidió actuar de manera contundente ante la situación.

En un primer momento, Mauresmo señaló que la sanción ascendía a 65,000 euros. Sin embargo, posteriormente la Federación Francesa de Tenis aclaró que se trató de un error y precisó que el monto correcto era de $65,000 dólares, equivalentes a aproximadamente 55,000 euros.

Multa histórica de Roland Garros para Dani Vallejo por sus declaraciones contra la jueza de silla, Ana Carvalho (BRA)



La organización le impuso una multa de 65.000 euros, la mitad de lo que ganó Vallejo en el certamen por llegar a segunda ronda

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La cifra representa cerca de la mitad del dinero que Vallejo obtuvo por alcanzar la segunda ronda del torneo parisino, según explicó la propia directora de Roland Garros.

Las declaraciones que provocaron la sanción

La polémica surgió después de una entrevista concedida por el tenista paraguayo al medio digital Clay. Tras su eliminación frente a Kouame, Vallejo cuestionó que el partido hubiera sido dirigido por una jueza.

“Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (…) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, afirmó el jugador.

Las declaraciones generaron una rápida reacción por parte de la organización del Grand Slam francés. Roland Garros ya había adelantado que aplicaría una sanción “significativa” y posteriormente oficializó el castigo económico.

Según se indicó, Vallejo sostuvo inicialmente que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Más adelante, el tenista ofreció disculpas por lo ocurrido.

En el comunicado difundido por el torneo, los organizadores rechazaron los comentarios del paraguayo y defendieron el trabajo de los jueces encargados de impartir justicia en la competición.

Roland Garros afirmó que las declaraciones eran “inaceptables” y subrayó que “el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel”.

La organización también remarcó que ningún resultado deportivo puede justificar ese tipo de expresiones.

“El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no pude jamás ni justificar ni excusar esas fotos”, agregó Roland Garros, que condenó “firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan” al tiempo que expresó su respaldo a la jueza y al conjunto de los árbitros del torneo”.

La sanción cierra un episodio que generó repercusión durante la disputa del torneo y que derivó en una de las multas más severas anunciadas por la organización en esta edición del certamen.

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