Sorpresa en Roland Garros: Jannik Sinner, el No. 1 del mundo, cae en segunda ronda

El italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros tras caer frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, en uno de los resultados más inesperados del torneo parisino.

El tenista italiano llegaba como el gran favorito al título, impulsado por una racha de 30 victorias consecutivas y beneficiado por la ausencia del español Carlos Alcaraz, campeón defensor y verdugo de Sinner en la final de la temporada pasada.

Sinner dominaba el partido hasta el colapso físico

Durante más de dos sets y medio, Jannik Sinner mostró un nivel sólido y parecía encaminado a una victoria sin sobresaltos. El italiano incluso tuvo ventaja de 5-1 en el tercer set, momento en el que comenzó a evidenciar molestias físicas.

El número 1 del ranking ATP empezó a mostrar señales de agotamiento y dificultades para desplazarse sobre la tierra batida de París. Aunque inicialmente parecía sufrir molestias en la cadera, las altas temperaturas también pudieron influir en su caída física.

Cerúndolo aprovechó el bajón del italiano y comenzó a inclinar el partido a su favor. El argentino logró romper por primera vez el servicio de Sinner y tomó impulso anímico en un encuentro que parecía completamente perdido.

Highlights from Juan Manuel Cerundolo’s second-round win over Jannik Sinner ??#RolandGarros pic.twitter.com/BsriNNGop2 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

El drama de Sinner en la pista central de París

En pleno tercer set, Sinner solicitó asistencia médica y abandonó momentáneamente la pista para ser atendido en el vestuario junto a su equipo médico. A su regreso, el italiano lucía visiblemente afectado y sin energía para sostener el ritmo del encuentro.

Mientras tanto, Juan Manuel Cerúndolo mantuvo la intensidad y llevó el partido al quinto set ante un rival cada vez más limitado físicamente.

El italiano volvió a abandonar la pista antes del set definitivo, pero la recuperación nunca llegó. Durante el tramo final del partido, Sinner buscaba oxígeno constantemente, utilizaba un ventilador en los descansos y mostraba evidentes signos de agotamiento.

Cerúndolo, consciente de la situación, mantuvo la presión y terminó sellando una victoria resonante en Roland Garros.

Juan Manuel Cerúndolo aprovecha la oportunidad y avanza en Roland Garros

Con este triunfo, Juan Manuel Cerúndolo se convierte en uno de los protagonistas del torneo y en el tercer argentino clasificado a la tercera ronda, junto a Thiago Tirante y Solana Sierra.

El argentino enfrentará ahora al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce y el checo Vit Kopriva.

Jannik Sinner niega que el calor fuera la causa principal

Tras el partido, Jannik Sinner descartó que el calor fuera el principal responsable de su desplome físico y aseguró que los problemas comenzaron desde la mañana.

“Me desperté como si me golpeara contra un muro. Aunque estaba jugando un tenis fantástico, hoy simplemente no podía encontrar fuerzas“, declaró el italiano después de la derrota frente a Juan Manuel Cerúndolo, descartando la versión de que lo agobió el calor.

Las declaraciones completas de Jannik Sinner tras su derrota ante Juan Manuel Cerúndolo en segunda ronda de Roland Garros:



?? “No me sentía bien en la pista. Estaba en una buena posición, incluso en el tercer set, pero empecé a sentirme muy mareado y sin energía. Aunque estaba? https://t.co/6DGR0EuRl2 pic.twitter.com/78qOxGwdx9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

La inesperada eliminación del número 1 del mundo deja completamente abierto el panorama en Roland Garros, torneo en el que partía como el máximo candidato al título.

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