Jannik Sinner se corona en el Abierto de Madrid con el triunfo más rápido en la historia

La victoria del italiano Jannik Sinner ante el alemán Alexander Zverev, por 6-1 y 6-2, se convirtió, con 58 minutos de duración, en la más corta en las veinticuatro ediciones disputadas a lo largo de la historia del Masters 1000 de Madrid. El triunfo del número uno del mundo ante el germano, dos veces campeón, supera en brevedad y en menor tiempo de juego, a la que en el 2022 ganó el español Carlos Alcaraz, precisamente contra Zverev, al que venció por 6-3 y 6-1. Además, la de este 2026, fue la que menos juegos necesitó para determinar el campeón.

Sinner impone su dominio absoluto en Madrid

Sin discusión y con una evidente distancia respecto a su rival, el alemán Alexander Zverev, el italiano Jannik Sinner dio un paso más en su recorrido, ganó por primera vez en la Caja Mágica (6-1 y 6-2) y se erigió en el primer jugador en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva, desde París 2025 hasta Madrid 2026.

No hubo batalla en una final que reflejó que el tenista de San Cándido está fuera del alcance de la mayoría de adversarios. Solo Carlos Alcaraz cuestiona el dominio del transalpino. El resto, por ahora, están a años luz. Se vio en Madrid.

CHAMPION IN MADRID 🇪🇸🤩



The moment @janniksin wrote a new chapter in tennis history by winning his fifth consecutive ATP Masters 1000 title!#MMOpen pic.twitter.com/Yoc4RDj6xT — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026

Zverev, sin respuesta ante el número uno del mundo

Ya solo el lenguaje corporal de Alexander Zverev reflejaba resignación, igual que sus manifestaciones en la previa, tras alcanzar la final. El germano ha ganado cuatro ocasiones a Jannik Sinner, pero el propio “Shasha” recordó que fue hace tiempo y que las ocho más recientes, antes de esta de Madrid, fueron para el número uno del mundo, que no pierde un partido desde Doha, en febrero.

El italiano ha ganado todos sus partidos en arcilla en lo que va de 2026. Jannik Sinner ya tiene el octavo de los nueve Masters 1000 del calendario en el bolsillo y mantiene una racha imponente rumbo a Roland Garros.

Una racha imparable rumbo a Roland Garros

Con la mirada puesta en París, el dominio del italiano es total. Lleva ya 23 partidos ganados de forma consecutiva desde que perdió con el checo Jakub Mensik en Doha. Solo suma dos derrotas en 2026, incluida la de Novak Djokovic en Australia.

En torneos Masters 1000, acumula 28 victorias consecutivas desde París hasta Madrid, tras conquistar también Indian Wells, Miami y Montecarlo. Un rendimiento que lo coloca como el gran favorito en la gira de arcilla.

The first man *EVER* to win five consecutive Masters 1000 titles:



🇫🇷 Paris

🇺🇸 Indian Wells

🇺🇸 Miami

🇲🇨 Monte Carlo

🇪🇸 Madrid@janniksin #MMOpen pic.twitter.com/sX9Y07eei5 — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026

Una final sin historia desde el primer set

No hubo partido casi desde el inicio. La falta de convicción de Alexander Zverev se sumó a sus errores constantes. En pocos minutos, Jannik Sinner ya dominaba el primer set por 5-0. El alemán fallaba en todos los registros: voleas, derechas, reveses e incluso con su saque, habitualmente fiable.

Zverev, dos veces campeón en Madrid, no encontró ritmo ni intercambios largos. Todo lo resolvía el italiano con autoridad.

Sinner rompe récords y amplía su legado

La final, protagonizada por el primer y segundo cabeza de serie, otorgó a Jannik Sinner su vigésimo octavo título en el circuito y el noveno de categoría Masters 1000. Además, se convirtió en el primer italiano en ganar en la Caja Mágica.

Cerró su victoria en menos de una hora, 58 minutos, y confirmó su dominio en el circuito a la espera de su próximo desafío en Roma.

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