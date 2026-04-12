Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y le arrebata el número 1 del mundo

El esperado duelo entre los dos mejores tenistas del planeta tuvo un desenlace contundente: Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz por 7-6 (5) y 6-3 para conquistar el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y recuperar el número 1 del ranking ATP. La victoria no solo le dio el título, sino que también confirmó su dominio en el circuito durante la temporada.

Sinner vuelve a la cima del ranking ATP

Después de 22 semanas consecutivas en la cima para el español, el liderato mundial vuelve a manos de Jannik Sinner, quien reafirma su estatus como el jugador más sólido del momento. El italiano ha construido una temporada casi perfecta, con apenas dos derrotas en lo que va del año, una ante Novak Djokovic en el Abierto de Australia y otra frente a Jakub Mensik en Doha.

FOUR. Straight. Masters. 🏆🏆🏆🏆@janniksin defeats Alcaraz 7-6 6-3 to claim his biggest clay‑court title and will return to World No.1 on Monday 🤯#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7O9xTWfSuu — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026

Un 2026 perfecto: Sinner domina los Masters 1000

El título en Montecarlo es la confirmación del espectacular momento que vive Jannik Sinner, quien ha ganado los tres primeros torneos Masters 1000 del calendario, incluyendo Indian Wells y Miami. Este logro lo coloca en una élite histórica junto a figuras como Novak Djokovic y Rafael Nadal, únicos jugadores capaces de encadenar este tipo de dominio en el circuito.

Así se definió la final en Montecarlo

El partido comenzó con dificultades para el italiano, quien se vio rápidamente en desventaja. Sin embargo, su capacidad de reacción fue clave para equilibrar el primer set y llevarlo al ‘tie break’, donde un error determinante de Carlos Alcaraz inclinó el resultado.

En la segunda manga, el dominio de Sinner fue evidente. El italiano impuso su ritmo, neutralizó los intentos de reacción del español y cerró el encuentro con autoridad tras más de dos horas de juego. Su consistencia en el servicio y su solidez mental marcaron la diferencia en los momentos decisivos.

THE MOMENT JANNIK SINNER BEAT CARLOS ALCARAZ TO WIN THE MONTE CARLO TITLE.



The first man to win 4 consecutive Masters titles since Novak Djokovic in 2013.



Back to #1 in the world… look at his reaction. 🥹



Chills. 🇮🇹🦊

pic.twitter.com/NZgCcFkw3g — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 12, 2026

Alcaraz pierde su racha en tierra batida

La derrota significó un duro golpe para Carlos Alcaraz, quien vio terminar una racha de 17 victorias consecutivas en arcilla. Además, el español pierde el número 1 del mundo y desciende al segundo puesto del ranking ATP, cediendo terreno ante el gran momento de su rival.

El triunfo más importante de Sinner en arcilla

Este título representa un punto de inflexión en la carrera de Jannik Sinner, quien suma su trofeo número 27 como profesional y su noveno Masters 1000. Además, consolida su crecimiento en superficies lentas y logra una revancha simbólica tras la final de Roland Garros.

Una rivalidad que define una era

La victoria de Jannik Sinner también refuerza su historial frente a Carlos Alcaraz, alcanzando su séptimo triunfo en 17 enfrentamientos. Esta rivalidad continúa consolidándose como una de las más importantes del tenis actual, con ambos jugadores liderando una nueva generación.

Con este resultado, Sinner inicia su semana 67 como número 1 del mundo, dejando claro que su dominio en 2026 no es casualidad, sino el reflejo de una temporada histórica.

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