Jannik Sinner acecha a Carlos Alcaraz y va por el número 1 del mundo tras ganar el Miami Open y el “Sunshine Double”

El italiano Jannik Sinner está más cerca que nunca de arrebatarle el trono a Carlos Alcaraz. Tras conquistar el Miami Open 2026 y completar el prestigioso ‘Sunshine Double’, el número 2 del mundo mete presión total en la cima del ranking ATP y deja abierta la pelea por el número 1 del mundo en la gira de tierra batida.

En Miami Sinner derrotó al checo Jiri Lehecka con un sólido doble 6-4, consolidando su mejor momento en el circuito y confirmando que la lucha por la cima del tenis mundial está más viva que nunca.

Sinner gana Miami y queda a tiro del número 1 del ranking ATP

El triunfo en el Masters 1000 de Miami le permitió a Jannik Sinner sumar 1,000 puntos clave, recortando la distancia con Carlos Alcaraz, quien sigue como líder, pero ahora bajo una presión creciente.

Actualmente, la diferencia es de 1,190 puntos, aunque el panorama cambia radicalmente rumbo a Montecarlo, donde el español defiende una importante cantidad de unidades.

JANNIK SINNER. CHAMPION AGAIN.



He def. Lehecka 6-4, 6-4 to become the #MiamiOpen champion!! pic.twitter.com/N6Yoj091qP — Miami Open (@MiamiOpen) March 29, 2026

El factor Montecarlo: la gran oportunidad para destronar a Alcaraz

El verdadero escenario de la batalla será el Masters 1000 de Montecarlo (5-12 de abril), donde Carlos Alcaraz defiende 1,000 puntos, mientras que Jannik Sinner no tiene nada que perder.

Esto reduce la diferencia “real” a apenas 190 puntos, lo que deja al italiano con una oportunidad inmejorable de convertirse en el nuevo número 1 del mundo.

Incluso, una posible final entre ambos podría definir no solo el título, sino también la cima del ranking ATP 2026.

Sinner hace historia: logra el ‘Sunshine Double’ en 2026

Con sus títulos en Indian Wells y Miami, Jannik Sinner se convierte en el octavo jugador en la historia en lograr el llamado ‘Sunshine Double’, una hazaña reservada para leyendas del tenis.

Antes que él, solo lo consiguieron figuras como Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Ríos, Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic, lo que dimensiona el nivel del italiano en la actualidad.

Dominio total: Sinner encadena cifras impresionantes

El triunfo ante Jiri Lehecka no solo le dio el título, sino que confirmó su dominio absoluto en torneos Masters 1000.

El italiano suma ya 17 partidos consecutivos en esta categoría sin ceder un set, acumulando 34 parciales ganados de forma consecutiva, una marca que lo coloca como el jugador más en forma del circuito.

Además, levantó su séptimo título de Masters 1000 y su segundo en Miami, tras el conseguido en 2024.

Alcaraz resiste, pero pierde margen en la cima del tenis mundial

Por su parte, Carlos Alcaraz no tuvo el mejor desempeño en Miami, quedando eliminado en tercera ronda, lo que limitó su cosecha de puntos.

Aunque se mantiene como líder del ranking ATP, su ventaja se reduce peligrosamente ante el acecho de un Jannik Sinner que llega en estado de gracia.

La pelea por el número 1 del mundo está más viva que nunca

Con la gira de tierra batida en puerta, el duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz promete ser el gran atractivo del tenis en 2026.

El italiano ya hizo su movimiento con el Sunshine Double; ahora, todo apunta a que el siguiente capítulo se escribirá en Montecarlo, donde podría consumarse un cambio histórico en la cima del tenis mundial.

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