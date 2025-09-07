Carlos Alcaraz ganó el US Open y regresa al número uno

Carlos Alcaraz volvió a reinar en Nueva York. El murciano se consagró campeón del US Open por segunda vez en su carrera tras derrotar al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en una final que reafirma su condición de mejor tenista del mundo. Con este triunfo, además, recupera el número uno del ranking ATP dos años después.

El tenista de 22 años suma ya seis títulos de Grand Slam, dos de ellos conquistados en esta temporada (Roland Garros y US Open). En la actualidad, entre los jugadores activos, solo Novak Djokovic lo supera en grandes conquistas con 24.

Una final que alimenta la gran rivalidad de la nueva generación

El duelo entre Alcaraz y Sinner se ha convertido en el eje del tenis moderno. Ambos disputaron en 2025 las finales de Roland Garros, Wimbledon y ahora el US Open, algo inédito en la historia de este deporte. Su rivalidad comenzó precisamente en Nueva York en 2022, en un maratón de cinco sets que abrió un capítulo inolvidable.

En esta ocasión, el español impuso su ritmo desde el inicio. Quebró el saque de Sinner con agresividad, aprovechando los problemas del italiano en su primer servicio, que apenas alcanzó un 48 % de efectividad. El primer set se cerró 6-2 para el murciano.

Sinner reaccionó en la segunda manga y se llevó el parcial 6-3, con intercambios largos que descolocaron a Alcaraz. Pero el número uno recuperado mostró su mejor versión en el tercer set: arrolló 6-1 con un parcial de 5-0 y dejó sin respuestas a su rival. El cuarto set fue más parejo, aunque la presión terminó inclinándose del lado español. En 2 horas y 42 minutos, Alcaraz cerró la final con una derecha ganadora que desató la euforia en Arthur Ashe.

“Hoy lo di todo. No pude hacer más”, admitió Sinner, resignado tras su primera derrota en 27 partidos sobre superficie dura en Grand Slam. Alcaraz, por su parte, respondió con humor: “Te veo más que a mi familia”, dijo, aludiendo a la frecuencia con la que se enfrentan.

Temporada de dominio

El 2025 de Alcaraz está siendo histórico. Acumula un balance de 61 victorias y 6 derrotas (24-2 en Grand Slam) y un total de siete títulos en el año, incluidos tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y dos ATP 500 (Rotterdam y Queen’s).

El español saldrá de Nueva York con 11.540 puntos en el ranking, superando a Sinner, que queda con 10.780 tras haber liderado durante 65 semanas. Además de la gloria deportiva, Alcaraz se llevó un premio récord de 5 millones de dólares, mientras que el italiano percibió 2,5 millones por llegar a la final.

