Drake apuesta $300,000 por Jannik Sinner para ganar el US Open

Drake volvió a llamar la atención fuera de la música. Esta vez, el rapero canadiense apostó $300,000 dólares a que Jannik Sinner conquistará el Abierto de Estados Unidos. Si el número uno del mundo cumple con los pronósticos y levanta el trofeo en Nueva York, la apuesta le dejará a Drake un pago de $507,000 dólares.

El boleto, compartido por el propio artista en sus redes sociales, se suma a una larga lista de apuestas deportivas que lo han hecho famoso tanto por las sumas arriesgadas como por la llamada “Maldición de Drake”, un término acuñado por los numerosos fracasos de sus favoritos.

No es la primera vez que el canadiense pone dinero en el tenis. En 2024 perdió $210,000 dólares al confiar en que Taylor Fritz vencería a Sinner en la final del US Open. En total, acumula pérdidas de seis cifras en este deporte, aunque logró rescatar algo en enero cuando apostó con éxito a que el italiano se llevaría el Abierto de Australia.

Sinner arrasa y avanza a cuartos de final

Más allá de las apuestas, Sinner atraviesa un momento estelar. El lunes avanzó a los cuartos de final tras humillar al kazajo Alexander Bublik con parciales de 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas una hora y 21 minutos. El italiano, de 24 años, enfrentará a su compatriota Lorenzo Musetti en la siguiente ronda, donde parte como favorito.

Sinner venía con un recuerdo incómodo: este mismo año Bublik lo había sorprendido en el ATP 500 de Halle, donde después el kazajo se proclamó campeón. Sin embargo, en Nueva York la historia fue distinta. Ocho quiebres en once juegos al resto retrataron la diferencia de nivel entre ambos.

“Yo le rompí el saque muy temprano en cada set, y eso me dio confianza para sacar un poco mejor. Estoy muy, muy contento”, explicó Sinner tras su triunfo nocturno.

Bublik, que cometió 13 dobles faltas y 31 errores no forzados, terminó por bromear con su rival: “Eres buenísimo, esto es una locura. ¡Yo no soy malo!”.

La victoria significó la número 25 consecutiva de Sinner en torneos de Grand Slam sobre pista rápida. Además del título en juego, el italiano también defiende el número uno del ranking ATP frente a Carlos Alcaraz, quien acecha en la clasificación.

En medio de todo, queda la incógnita: ¿será esta la ocasión en que Drake rompa su maldición o volverá a perder cientos de miles de dólares en el intento?



