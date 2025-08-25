Carlos Alcaraz quiere una final contra Jannik Sinner en US Open 

Carlos Alcaraz debutará frente a Reily Opelka en el US Open y afirma que quiere enfrentarse a Jannik Sinner en la final, después de verse las caras en los últimos dos Grand Slams.

Alcaraz expresó que la rivalidad con Sinner es única y quiere sacar lo mejor de sí en un nuevo enfrentamiento contra el italiano.

“Creo que nuestra rivalidad es especial, porque nos tenemos mucho respeto y mantenemos una muy buena relación. La gente ve lo que somos capaces de hacer cuando nos enfrentamos: elevamos nuestro nivel hasta lo más alto. Me fijo en él en muchas cosas para mejorar en canchas rápidas. Ojalá juegue la final contra él”, remarcó.

El tenista español domina el historial frente a Jannik Sinner con nueve victorias en 14 enfrentamientos. El último fue la semana pasada en el Masters 1000 de Cincinnati en el Sinner se retiró tras una enfermedad.

De los últimos cinco enfrentamientos entre el número 1 y 2 del mundo, Alcaraz tiene gran ventaja con cuatro triunfos.

Carlos Alcaraz comenzará su camino ante Opelka

Carlos Alcaraz comenzará su camino este lunes en el US Open ante Reilly Opelka en primera ronda.

Esta será la primera vez que el tenista español se mida al estadounidense Reilly Opelka, número 67 del mundo.

“Será un partido muy duro. Nunca lo enfrenté y todos sabemos su estilo de juego, así que tengo que estar muy concentrado en la devolución. Debo meter todas las devoluciones que pueda y luego ya se verá, pero mi confianza ahora mismo es alta. Estoy listo y me siento muy bien preparado en la cancha”, expresó el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz llega como el tenista con más partidos ganados en 2025 con un balance de 54-6 y también títulos conquistados con seis. Sinner, sancionado durante el inicio del año, lleva 31-4.

Tras el abandono en la final de Cincinnati por malestar físico, el italiano ha asegurado sentirse en buen estado: “Físicamente me siento bien. Ya me he recuperado bastante, no al 100 %, pero el objetivo es llegar completamente listo en un par de días. Así que todo debería estar bien para el torneo”.

