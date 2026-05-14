California enfrenta sequía anormal en más de la mitad del estado

La mitad de California se encuentra bajo condiciones de sequia anormal, de acuerdo con el informe publicado este jueves 14 de mayo por el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

De acuerdo con datos recopilados este martes 12 de mayo, los especialistas consideraron que las condiciones continúan extendiéndose por California, hasta registrar algunas zonas con nivel de sequía moderada, al norte y sureste del estado.

En el mapa publicado en el informe muestra que los condados del norte y centro de California están clasificados como “anormalmente secos” o con “sequía moderada”, que representan los dos primeros niveles de la escala de sequía.

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En los condados de Los Ángeles, Orange y Santa Bárbara no se registra ninguna zona considerada dentro de los niveles de sequía, aunque no sucede lo mismo en los condados de San Bernardino y Riverside, donde ya se pueden encontrar algunas zonas bajo “sequedad anormal”.

Más de la mitad de California está bajo condición de sequía anormal. Crédito: Monitor de Sequía de Estados Unidos | Cortesía

La actualización informativa se produce con la nueva información del Sistema Nacional Integrado de Información sobre la Sequía, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que informó que la capa de nieve, el mayor reservorio no artificial del oeste, ya ha desaparecido en muchas zonas.

Se están produciendo importantes impactos hidrológicos por sequía (bajo suministro de agua), que continuarán durante el verano en gran parte del oeste del país.

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Además, la región oeste sigue sufriendo una sequía prolongada, y se prevé que las condiciones de sequedad empeoren y que se acentúen sus efectos.

De acuerdo con el National Integtrated Drought Information System (NIDIS), aproximadamente el 51.41% de California se encuentra actualmente en una situación de “sequedad anormal”, mientras que el 8.56% del estado está bajo la clasificación de “sequía moderada”.

Apenas en enero de 2026, se informaba que todo el territorio de California estaba libre de cualquier categoría de sequía por primera vez en 25 años.

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Durante los primeros meses de 2023, las intensas tormentas y nevadas que impactaron el Estado Dorado ayudaron a mitigar la sequía que afectaba severamente a California durante años.

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