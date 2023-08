LADWP suaviza restricción de agua a sus clientes gracias a las tormentas invernales

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) informó que suaviza las restricciones de uso de agua a sus clientes gracias a las intensas tormentas que se registraron durante el invierno que ayudaron a recargar los embalses.

El anuncio de LADWP se da después de tres años de una intensa sequía que afectó a prácticamente todo California.

En un comunicado, el Departamento de Agua y Energía dijo que, desde el 27 de julio, los clientes ya pueden regar al aire libre por tres días a la semana en lugar de solo dos días.

“Después de observar las restricciones de riego al aire libre de dos días a la semana durante los últimos trece meses, todos los clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles pueden comenzar a regar sus jardines al aire libre hasta por gres días a la semana con el regreso a la Ordenanza de Conservación de Agua de Emergencia de la Fase 2 de la Ciudad a partir del 27 de julio de 2023”, dijo el LADWP en su comunicado.

Los embalses se recargaron gracias a las tormentas durante el invierno. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP / Getty Images

Con el regreso a los tres días a la semana, significa que los clientes con direcciones de calle que terminan en números impares pueden regar al aire libre los lunes, miércoles y viernes, en tanto que los clientes con direcciones de calle con números pares lo podrán hacer los martes, jueves y domingos.

El horario establecido para efectuar el riego al aire libre es antes de las 9:00 a.m. o después de las 4:00 p.m., cuando la evaporación es sensiblemente menor que durante el horario diurno con temperaturas más altas.

Se informó que se permite el riego a mano todos los días de la semana antes de las 9:00 a.m. o después de las 4:00 p.m. si la manguera está equipada con un dispositivo de cierre automático del agua.

Durante la Fase 2 se tienen vigentes algunas prácticas para la conservación de agua, como es limitar el riego al aire libre con rociadores a ocho minutos por estación en los días permitidos, no debe salir agua de la propiedad, evitar fugas de agua en tuberías o accesorios, no regar dentro de las 48 horas posteriores a un evento de lluvia medible, evitar tener mangueras en el camino de entrada o en la acera y no lavar vehículos con manguera sin boquilla de cierre automático.

Se permite el riego con rociadores que utilizan boquillas de conservación de agua durante un máximo de 15 minutos, dos veces al día, en el día de riego permitido.

Agentes del LADWP supervisarán que se cumplan las restricciones de agua vigentes en la ciudad. Foto: ROBYN BECK / AFP / Getty Images

Para tener más información sobre las restricciones de riego vigentes puede consultar este enlace.

Este cambio puso fin a una de las órdenes de restricción de agua más estrictas que nunca antes se había impuesto en la ciudad de Los Ángeles.

El 1 de junio de 2022, el departamento impuso la restricción para el riego al aire libre a dos días a la semana ante una limitación en la entrega del suministro de agua del delta de la bahía y del río Colorado, que son piezas fundamentales para la recepción de agua para la ciudad.

Antes de la histórica sequía, que desencadenó una emergencia de agua en todo el estado el año pasado, los clientes del LADWP habían estado bajo una ordenanza de riego menos restrictiva, de tres días a la semana desde 2009.

Se informó que la Unidad de Respuesta para la Conservación de Agua (Water CRU) del LADWP supervisará las calles de Los Ángeles para educar a los residentes sobre las restricciones de riego en los días de la semana permitidos y para hacer cumplir la Ordenanza.

Se estima que el LADWP da servicio a unos 4 millones de clientes.

