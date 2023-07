Personas de bajos ingresos de Los Ángeles pierden apoyos para pago de facturas de agua

En plena ola de calor que ahoga el sur de California, con temperaturas que alcanzan los tres dígitos, se informó la suspensión de dos programas que ofrecían apoyo para el pago de facturas de agua a personas de bajos ingresos y de la tercera edad.

En un comunicado, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) dio a conocer la suspensión de los programas EZ-SAVE y Lifeline para detener los apoyos para el pago de facturas de agua como consecuencia de una decisión judicial.

La agencia aclaró que la decisión no afecta el estado de inscripción del programa y los clientes no tienen que hacer ningún ajuste para seguir recibiendo los otros beneficios de los dos programas, por lo que no afecta los descuentos ofrecidos a través de la ordenanza de tarifas eléctricas de LADWP o el servicio de alcantarillado.

“Es lamentable que ya no podamos ofrecer descuentos de agua para personas de bajos ingresos, pero queremos que todos los clientes afectados sepan que LADWP está aquí para ayudarlos a administrar sus facturas de agua y electricidad, especialmente si son personas mayores o tienen un presupuesto limitado de ingresos”, dijo el director de operaciones de LADWP, Aram Benyamin.

“Estamos comprometidos a trabajar con nuestros clientes inscritos en EZ-SAVE y Lifeline para ayudarlos a acceder a asistencia financiera a través de programas de asistencia estatales y locales y no desconectaremos sus servicios públicos si no pueden pagar su factura de servicios públicos”, agregó Benyamin.

Durante la sequía, funcionarios de LADWP supervisaron el uso de agua en la ciudad. Foto: Mario Tama / Getty Images

Foto: Getty Images

El LADWP dijo que, por una determinación del Tribunal Superior de Los Ángeles (por el caso número 19STCV07272), a partir del 20 de julio de 2023, la agencia ya no podrá aplicar el ajuste de subsidio de agua (LISA, por sus siglas en inglés) de aproximadamente 10 centavos por unidad de facturación, y que se usó para financiar los descuentos aplicados a los clientes elegibles.

“Actualmente, LADWP tiene más de 240,000 clientes elegibles por ingresos inscritos en los programas EZ-SAVE y Lifeline. LADWP notificó a todos los clientes afectados en una carta enviada esta semana, que incluía información adicional sobre las formas en que LADWP puede ayudar a los clientes a ahorrar y administrar sus facturas de servicios públicos”, agregó la agencia en su comunicado.

Las intensas nevadas en el invierno dejaron grandes reservas de agua para el sur de California. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP / Getty Images

Foto: AFP / Getty Images

La aclaración de LADWP de que no se afecta el descuento por el servicio de energía es importante debido a que el Servicio Meteorológico Nacional recomendó el uso del aire acondicionado para contrarrestar los efectos por la intensa ola de calor, lo que eleva el consumo de energía en los hogares que tienen este tipo de recursos.

“Es importante tener en cuenta que los clientes de LADWP inscritos en los programas EZ-SAVE y Lifeline seguirán recibiendo los descuentos en las tarifas de electricidad y alcantarillado en su factura“, reiteró la agencia.

LADWP dijo que los clientes inscritos en los dos programas pueden ser elegibles para otros programas de beneficios con ingresos calificados.

Para obtener más información sobre los programas de asistencia disponibles de LADWP se puede consultar el sitio ladwp.com/cares.

