¿Ya sabes que si compras aire acondicionado puedes tener un reembolso?

A partir de este verano, ya no tienes porque aguantar el calor en tu vivienda, el Departamento de Agua y Luz de la ciudad de Los Ángeles (LADWP) ha puesto a disposición de los angelinos una variedad de programas para ayudarlos a que las altas temperaturas sean más llevaderas.

?El programa Cool LA ofrece por primera vez $225 de reembolso por la compra de un nuevo aire acondicionado para montar en la ventana a los clientes inscritos en programas de bajos ingresos?, dice Albert Rodríguez, vocero del LADWP.

Los programas que califican son EZ-Save, Senior Citizen/disability lifeline rates, quienes tienen descuentos por equipo de apoyo médico como respiradores en sus casas y descuentos certificados por médicos

Rodríguez precisa que cualquier residente que quiera adquirir un nuevo aire acondicionado de ventana (no unidades centrales) sin importar sus ingresos, puede obtener en esos casos, un reembolso por $75.

?Todo lo que tienen que hacer es comprar su aparato y luego se hace el reembolso, pero es mejor que llamen al 1-800-342-5357 para que les den toda la información o que visiten nuestra página. Hay personal que habla español y el sitio web tiene una sección en español también?.

Comenta que ojalá los usuarios de la luz tomen ventaja de estos programas de ayuda en la compra de nuevas unidades de refrigeración.

?Se esperan olas de calor muy fuertes este verano, y el aire acondicionado ayuda a las personas mayores y a todos a mantenerse más saludables y con bienestar?.

Además – dice – que las nuevas unidades de aire acondicionado son más eficientes y usan menos energía por lo que al reducir el estrés de la red eléctrica, disminuyen la posibilidad de interrupciones del servicio de luz.

?Al usar menos electricidad, disminuye la posibilidad de apagones; y les sale menos el costo a pagar?.

Rodríguez dice que también el LADWP puso en marcha una nueva política para no suspender el agua y la luz por falta de pago. ?Así que no tienen por qué preocuparse si no tienen para pagar este verano?.

Recuerda que también hay un sistema de planes de pago, level pay, que distribuye el costo de la energía eléctrica durante los 12 meses del año.

?Esto es muy bueno porque normalmente en septiembre, después de mantener el aire acondicionado prendido todo el tiempo en el verano, las cuentas de luz llegan muy altas?.

Para mayor información sobre el programa Cool LA de reembolsos en la compra de unidades de aire acondicionado visita:

www.LADWP.com/Cool-LA

Para escoger el modelo de aire acondicionado y mandar solicitud de reembolso, acude a:

Para los pagos escalonados durante todo el año, todo lo que necesitas saber está en:

www.LADWP.com/LevelPay

Y sobre el programa EZ-Save, aquí te proporcionan datos: www.LADWP.com/EZSave

Para el reembolso disponible para todos los clientes de $75 pueden visitar el siguiente sitio para comparar los diferentes modelos/precios y mandar la solicitud:

https://marketplace.ladwp.com/air-conditioners/

Ola de calor extrema

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California alertó de la presencia de altas temperaturas entre el viernes 14 de julio y el lunes 16 de julio, por lo que animaron a las familias a buscar refugio en los centros de enfriamiento si no tiene aire acondicionado en sus casas.

?Encuentren un lugar donde se puedan refrescar, aún así sea por unas pocas horas; o si solo tienen aire acondicionado en solo un cuarto de la casa, quédense ahí?, dijo Tomás Aragón del Departamento de Salud Pública de California.

El vocero de la compañía de luz Southern California Edison, Reggie Kuma aconsejó poner el termostato del aire acondicionado en 78 grados para ayudar a la red eléctrica durante las olas de calor, y animó a los clientes a no usar los grandes electrodomésticos, y si lo hacen, aconseja emplearlos antes de las 4 de la tarde, o después de las 9 de la noche.

Aqui esta la lista de los centros de enfriamiento en el condado de Los Ángeles: https://ready.lacounty.gov/wp-content/uploads/2023/07/Augmented-Cooling-Centers-List-7.13.23.pdf

También puedes refrescarte, acudiendo a una alberca pública: https://ready.lacounty.gov/wp-content/uploads/2023/06/County-Pools-2023.pdf

Tips para protegerte del calor: