Codesal ve cosas raras o “mano negra” en la ausencia de César Ramos de la gran final

Edgardo Codesal, exárbitro y dirigente arbitral con una gran trayectoria en el fútbol de México, se mostró en desacuerdo y calificó de un error que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, no haya designado para arbitrar en la gran final al internacional César Ramos.

En charla con La Opinión, Codesal destacó que “Creo que a los dos mejores juegos de todo el torneo tienen que ir las mejores cartas en el arbitraje, por lo menos así se estilaba y en este caso, los designados debieron ser César Ramos que es la mejor carta del arbitraje de México y el número dos, que en este caso es Marco Antonio Ortiz”.

✅La Comisión de Árbitros informa las designaciones correspondientes a la Final de Ida del Clausura 2024 de la @LigaBBVAMX ⚽️



🔗 https://t.co/5MBY0EECYr pic.twitter.com/iGZRmatcxu — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 21, 2024

De entrada, el expresidente de la Comisión de Arbitraje se mostró extrañado por la ausencia de César Ramos de los partidos de mayor jerarquía en la Liga MX, como son los dos juegos de la gran final y que de acuerdo a un criterio correcto los elegidos deberían ser César Ramos y Marco Ortiz, por lo que también le resultó una sorpresa la designación de Fernando Hernández.

“En este caso tendría que estar la mejor carta en el gran final que es Cesar Ramos, definitivamente que sí, aunque por ahí internamente, se oyen otras voces dentro de la Comisión de Arbitraje que aseguran qué no se quiere promover demasiado a César en esta etapa de liguilla“, expuso el experimentado exsilbante.

¿Hay mano negra en el arbitraje para elegir a los dos finalistas, de qué la imagen de Cesar Ramos no sea del agrado de la Comisión de Arbitraje?

No sé si sea o no sea del agrado, pero las designaciones dicen que el que mejor actúa es el que está en la final, esto es lo que me causa extrañeza, creo que es César Ramos hizo un gran trabajo, impresionante en el Clásico y no creo que por esa jugada del gol digan que se equivocó, cuando no se equivocó, por el contrario, fue una decisión acertada.

Para reforzar su apreciación, Edgardo Codesal expuso que “No es falta y si parece que lo es, porque congelan la imagen cuando hay un contacto en el aire corriendo hacia atrás en la circunstancia donde lo agarró parado. Cuando salta, Igor lo hace libre, impulsado como debe ser. Claro que hay un contacto, pero no es provocado por Igor, menos tratando de sujetar al otro para que no salte, lo que sí habría sido una falta o en su defecto haberse apoyado para saltar más alto, lo cual también sería una falta. Pero en este caso y lo vemos en el video, claramente que salta mucho antes, entonces no hay falta por ningún lado y quien dice que hace falta se equivoca. Entonces, si por eso no lo convocan para la gran final, se están equivocando en el concepto que marca la ley.

En el partido de semifinal de vuelta entre Guadalajara y América, a los 69 minutos se produce el gol de América luego de una serie de cabezazos y disputas dentro del área del Club Guadalajara, demostramos cómo fue la revisión de ese Gol. Aquí te explicamos con los audios y videos… pic.twitter.com/NmomCJdwfO — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 19, 2024

La Comisión de Árbitros más papista que el papa

Codesal también admitió que al hacer a un lado a César Ramos de la gran final se podría pensar que la Comisión de Árbitros es más papista que el papa, pues inclusive en la época de Armando Archundia, actual titular de los árbitros, lo designaron casi en 14 finales por sus méritos y que ahora da la impresión de que hace lo contrario, sobre todo eligiendo a Fernando Hernández, que no tuvo una labor destacada en el torneo.

“En otras épocas se premiaba a lo mejor, cuando menos en mi caso al frente de la Comisión así lo hice. Los árbitros mundialistas tenían sus premios con las mejores designaciones. Así fue con Arturo Brizio, con Armando Archundia, donde Armando pitó 14 finales, porque tenía una jerarquía y una capacidad entonces cuando te toca ser el juzgador, debes hacerlo con la misma vara que te juzgaron a ti, dándole la oportunidad al mejor y no hay duda de qué Cesar Ramos sigue siendo el número uno y el dos es Marco Antonio Ortiz, quienes deberían ser los árbitros de la final.

También insistió en que la designación de Fernando Hernández no contaba con los argumentos para aparecer en la gran final: “Porque, sin duda, la designación de Fernando Hernández, es una gran sorpresa, porque no vimos que tuviera trabajos tan sobresalientes en el torneo, que digamos que fue de lo mejor para poder estar, en un resumen, los dos árbitros de la final, deben ser lo mejor de todo el torneo, en la fase regular y en liguilla”.

Los especialistas arbitrales de la TV

Codesal también admitió tocar el tema de los analistas arbitrales en la televisión, de los cuales expuso que: “Desde el criterio de ellos, pues ningún árbitro debería estar, porque para todos arbitran mal todos los árbitros. Porque en los juicios de los analistas arbitrales, todos los silbantes arbitran mal cada semana, pasa lo mismo. Dicen que la Comisión no sirve para nada, que los árbitros son malísimos, aseguran que se tiene que ir este, se tiene que ir el otro.

Y remató la charla con esta casa editorial al señalar que: “A mí no me interesa lo que opinen, yo solamente respondo por lo que yo digo y lo que hice como presente la Comisión de Arbitraje. Desde mi criterio y resumiendo torneo regular y liguilla, los dos mejores deberían estar en la gran final y esos son César Ramos en el juego de vuelta y Marco Ortiz en el de ida. No hay más”.

Codesal sabe que los analistas arbitrales de la TV son los principales inquicidores con sus excolegas de profesión Foto: Hugo Avila/Imago7.

