No pitará esta semana: Castigan a César Ramos por hacerse de palabras con Miguel Herrera

La noche del lunes, tras perder su partido contra León con marcador de 3-2, el director técnico del América, Miguel Herrera, se hizo de palabras con el árbitro César Ramos quien en el calor de la discusión se burló del entrenador al recordarle el partido de la final de vuelta del Apertura 2019 en el que las Águilas fueron derrotadas por Monterrey.

Durante la intensa charla, el silbante le dijo al Piojo: “Yo no falle los penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila ochenta”. El video del pelito salió a la luz hace algunos días y a la Comisión de Arbitraje no le pareció correcta la actitud del silbante, por lo que decidieron castigarlo y no pitará en la siguiente jornada.

César Arturo Ramos Palazuelos no pitará en la Jornada 15 del Guardianes 2020

César Ramos y Miguel Herrera han tenido fricciones desde la final del Apertura 2019, en donde el silbante fue duramente cuestionado por el entrenador tras no marcar una pena máxima a favor del América.

