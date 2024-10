Cambio de horario en EE.UU: qué día hay que ajustar el reloj por el invierno

El próximo domingo 3 de noviembre de 2024, Estados Unidos volverá a ajustar sus relojes como parte del cambio al horario de invierno.

Este ajuste, que implica retrasar los relojes una hora, afecta a la mayor parte de los estados del país y tiene como principal objetivo maximizar el uso de la luz natural durante los meses más oscuros.

Mientras que millones de personas disfrutarán de una hora adicional de sueño, la medida sigue siendo motivo de controversia.

En este artículo, profundizaremos en qué es el horario de invierno, por qué se implementa y qué implica para la población.

¿Qué es el horario de invierno y por qué se implementa?

El horario de invierno es parte del sistema de ajuste temporal conocido como Daylight Saving Time (DST), o “horario de ahorro de luz diurna”.

Fue instaurado por primera vez en 1966 mediante la Ley del Tiempo Uniforme (Uniform Time Act).

Este sistema busca reducir el consumo energético al extender las horas de luz natural, desplazando las actividades humanas a momentos del día en los que hay más luz solar disponible.

¿Cómo funciona?

En marzo, los relojes se adelantan una hora para aprovechar mejor la luz del día durante la primavera y el verano, dando lugar al conocido “horario de verano”. Sin embargo, en noviembre, los relojes se retrasan una hora, regresando al horario estándar o horario de invierno. Este ajuste pretende optimizar la luz en las mañanas durante los meses invernales, cuando los días son más cortos y las noches más largas.

¿En qué estados no se ajusta el reloj?

Aunque la mayoría de los estados siguen el sistema de cambio de horario, hay algunas excepciones notables:

Territorios estadounidenses como Guam, Puerto Rico, Samoa Americana, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte no realizan el ajuste.

como no realizan el ajuste. Arizona (excepto la Nación Navajo) no observa el horario de verano debido a su clima cálido, ya que mantener más luz solar en la tarde aumentaría la demanda de energía para enfriar los espacios interiores.

(excepto la Nación Navajo) no observa el horario de verano debido a su clima cálido, ya que mantener más luz solar en la tarde aumentaría la demanda de energía para enfriar los espacios interiores. Hawaii, al estar cerca del ecuador, tampoco aplica el cambio de horario porque no experimenta variaciones significativas en las horas de luz a lo largo del año.

Impacto del cambio en los dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como smartphones, tablets y relojes inteligentes, realizan el cambio de hora de forma automática.

Sin embargo, los relojes analógicos y algunos dispositivos digitales más antiguos necesitarán ser ajustados manualmente.

Recomendación: Revisa las configuraciones de tus dispositivos antes del 3 de noviembre para asegurarte de que realizarán el ajuste automáticamente. Si no, ajusta manualmente los dispositivos que lo requieran.

La controversia sobre el horario de invierno

El sistema de cambio de horario ha sido objeto de debate durante décadas. Si bien muchas personas disfrutan de la hora adicional de sueño en noviembre, otros critican el cambio por varios motivos:

Interrupción de los ritmos circadianos: El cambio de hora altera los relojes biológicos, lo que puede afectar negativamente el sueño y el bienestar general, especialmente en niños y mascotas. Ajustes en la rutina diaria: Muchas personas encuentran molesto tener que adaptarse a un horario diferente dos veces al año. Efectos en la salud: Algunos estudios sugieren que el cambio de horario podría estar relacionado con un aumento temporal de problemas de salud, como ataques cardíacos y accidentes de tráfico, justo después del ajuste de primavera (adelanto de reloj).

Hubo propuestas para eliminar el cambio de horario

En los últimos años, ha crecido el movimiento para abolir el cambio bianual y adoptar un único horario a lo largo del año.

En 2022, el Senado de EE.UU. aprobó la Ley de Protección del Sol, que propone mantener el horario de verano de forma permanente.

No obstante, la medida no ha avanzado en la Cámara de Representantes, y aún no ha sido firmada por el presidente Joe Biden, lo que deja el futuro de esta propuesta en un limbo legislativo.

Algunos estados como Alabama, Florida, Georgia, Luisiana y Oklahoma han aprobado leyes para observar permanentemente el horario de verano, pero solo podrán implementarlo si el Congreso da luz verde a nivel nacional.

¿Cuáles son los beneficios?

Aquellos que apoyan la eliminación del cambio de horario señalan varios beneficios del horario de verano permanente:

Mayor luz diurna en la tarde : Esto podría fomentar más actividades al aire libre y reducir el uso de iluminación artificial en las tardes.

: Esto podría fomentar más actividades al aire libre y reducir el uso de iluminación artificial en las tardes. Menor interrupción de los ritmos de sueño: Eliminar el cambio bianual evitaría los trastornos temporales del sueño y los efectos secundarios en la salud.

Cómo prepararse para el cambio de hora

Con la llegada del horario de invierno, es importante estar preparado para el ajuste de una hora. Aquí algunos consejos útiles:

Adelanta tu rutina de sueño : Durante la semana previa al cambio, intenta acostarte un poco más temprano para adaptarte mejor al nuevo horario.

: Durante la semana previa al cambio, intenta acostarte un poco más temprano para adaptarte mejor al nuevo horario. Ajusta tus relojes manualmente : Si tienes relojes que no se ajustan automáticamente, recuerda retrasarlos una hora el sábado por la noche.

: Si tienes relojes que no se ajustan automáticamente, recuerda retrasarlos una hora el sábado por la noche. Monitorea a los niños y mascotas: Ambos pueden sentir los efectos del cambio de horario, por lo que es importante ajustarse gradualmente para minimizar cualquier impacto.

¿Cuándo termina el horario de invierno?

El horario de invierno se mantendrá hasta el domingo 10 de marzo de 2024, cuando los relojes se adelantarán una hora para dar comienzo nuevamente al horario de verano.