Miguel Herrera está siendo “mimado” en Costa Rica

Miguel Herrera le puso una pausa a su pasantía por el fútbol mexicano para asumir el banquillo de la selección de Costa Rica. El “Piojo” tiene uno de los conjuntos más competitivos de Concacaf. Bajo esas responsabilidades Herrera describió cómo se ha sentido en tierras costarricenses.

En una entrevista con ESPN, Miguel Herrera reveló que el trato que le han dado ha sido muy bueno. Ante la pausa competitiva y los viajes en vehículos, el “Piojo” ha podido conocer sitios de interés dentro de Costa Rica.

“La verdad muy bien, he estado muy bien, la gente me ha tratado súper bien, me siento muy feliz, espero que me sigan tratando bien. Ya fuimos a la playa que está cerca de San José, también me ha tocado estar en los mercados, las plazas, caminando de lado a lado, pero yo me he sentido de maravilla”, dijo el entrenador mexicano.

Miguel Herrera destacó que está trabajando desde Costa Rica. El seleccionador de los “Ticos” prefirió permanecer en suelo costarricense antes que dirigir desde México. El “Piojo” ha sido congruente con sus palabras y no asumió este reto de forma remota.

“Ya estamos todos acá, yo dije que iba a estar acá, no a control remoto, y aquí estamos viviendo. Lo que no quiero hacer es lo que siempre he criticado, quiero vivir acá. Estoy muy contento, paseando cuando puedo, sin necesidad de ir a México. Acá tengo todo”, agregó.

Mundial de 2026

Miguel Herrera está consiente que el objetivo de la selección de Costa Rica es clasificar al Mundial de 2026 y hacer un buen papel en él. A diferencia de El Tri, los “Ticos” han tenido destacadas participaciones en las últimas Copas del Mundo. El “Piojo” está al tanto del reto que asume.

“Sí, tengo una gran responsabilidad al estar al mando de una selección nacional, pero estoy muy feliz. Vine a dirigir una selección extraordinaria de la Concacaf, sin duda alguna. También vine porque sé que el país es hermoso, lleno de fauna, vegetación y con un calor humano increíble, lo disfruto mucho”, concluyó.

En enero de 2025, Miguel Herrera asumió el banquillo de la selección de Costa Rica. Desde entonces el “Piojo” ha dirigido tres partidos con el conjunto costarricense. El estratega mexicano acumula dos grandes goleadas (0-7 y 6-1 contra Belice), y una dura derrota ante Estados Unidos (3-0).

El próximo partido de Costa Rica será el 7 de junio en su visita a la selección de Bahamas. Este compromiso corresponde a la tercera jornada de las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026. “Los Ticos” están en el grupo B y son líderes con 6 puntos.

