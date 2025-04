Sergio Ramos vs. Chicharito: el reencuentro de dos compañeros del Real Madrid en la Liga MX

Javier Hernández y Sergio Ramos se verán las caras en el fútbol mexicano. Chicharito jugó junto al defensor español en el Real Madrid. De aquella etapa, ambos jugadores tienen muy buenos recuerdos.

Por la jornada 14 del Clausura de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara visitaran a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA. Este duelo marcará el reencuentro de los exfutbolistas del conjunto merengue.

“Es alguien que estimo muchísimo (Sergio Ramos), me ayudó bastante cuando estuve ahí en mi paso por Madrid, me cobijó, me protegió, también me dio muchísimos consejos y me ayudó bastante“, dijo Javier Hernández en una entrevista para Mundo Deportivo, justo después de salir del Real Madrid.

En una entrevista para Fox Sports, Sergio Ramos manifestó buenas palabras al recordar su estancia en el Real Madrid y los momentos en que coincidió con el delantero mexicano. El defensor español considera que Chicharito se ganó a pulso su presencia en uno de los equipos más grandes de la historia.

“Sin duda, ahí me quito el sombrero con jugadores como Chicharito, no solo por lo que es como jugador, que es un grandísimo delantero, nadie le ha regalado nada, todo lo que le ha venido ha sido gracias a su sustancia, a su trabajo, su humildad como persona. Y los años que estuve aquí en el Real Madrid, pues tuve un feeling especial, distinto con él sobre todo porque no es fácil no asumir el papel y el rol de no ser primera espada en un equipo como el Real Madrid”, reconoció.

Ahora se enfrentarán en el marco de la Liga MX. Monterrey marcha en el puesto 9 de la tabla, mientras que las Chivas ocupan el puesto 11. Este es un duelo directo. El Rebaño Sagrado podría igualar la misma línea de u rivales en caso de obtener una victoria.

Cómo le fue a Chicharito en el Real Madrid

Javier Hernández fichó por el Real Madrid en septiembre de 2014, justo después del Mundial de Brasil. El delantero mexicano jugó 33 partidos con el conjunto merengue. Durante 1,358 minutos dentro del campo Chicharito marcó 9 goles y concedió 9 asistencias. El azteca ganó un Mundial de Clubes con el conjunto español (2015).

