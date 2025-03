Marco Fabián respaldó a Chicharito por su presente en las Chivas

Marco Fabián tuvo un paso exitoso por las Chivas de Guadalajara y compartió junto a Chicharito en la selección de México. El “Anfibio”opinó sobre el regreso de Javier Hernández al Rebaño Sagrado y cuestionó la salida de Fernando Gago.

En una entrevista para Récord, Marco Fabián reconoció la buena relación que tiene con Javier Hernández. El exjugador de Mazatlán considera que Chicharito tiene una carrera admirable dentro del fútbol.

“Javier para mí es un gran amigo, más allá de todo lo que ha hecho, es alguien con quien crecí y lo que significa Javier para Chivas es demasiado, yo creo que para Chivas y para México, es un goleador histórico, tiene una carrera admirable“, dijo Fabián.

Javier Hernández acumula tres goles y una asistencia desde que regresó a las Chivas de Guadalajara. Las lesiones no le han permitido continuidad al veterano delantero de 36 años. Marco Fabián valoró lo que puede aportar Chicharito dentro del campo.

“Para mí es una parte fundamental lo que está haciendo desde fuera, en el vestuario. La actitud creo que no la ha cambiado, es algo que siempre lo ha caracterizado, más allá que el fútbol es de momentos y no hayan caído goles, a lo mejor van a caer y si no, él seguirá con toda esta actitud positiva para demostrarle al equipo que está para ayudar”, agregó.

Valorar al entrenador mexicano

Una de las polémicas recientes que vivieron las Chivas de Guadalajara fue la salida de Fernando Gago del equipo. El argentino dejó al club en mitad de temporada para marcharse a Boca Juniors. Marco Fabián lamentó que esto haya ocurrido y que no se le haya dado la debida importancia a las Chivas como institución.

“Claro que viví lo de Fernando Gago, creo que a veces falta valorar más lo que hay en casa, lo que tenemos, a los mexicanos propios, yo no digo que Gago sea un mal entrenador, pero lo que tenía en sus manos era una institución de mucho valor, para mí la más grande de México“, opinó Marco Fabián.

