Sergio Canales confiesa sus gustos particulares dentro de la Liga MX

En los últimos años se ha cuestionado recurrentemente el nivel del fútbol mexicano. Cada vez hay menos exportación de futbolistas y la selección mexicana no ha tenido un camino muy sólido. Pero este presente no es por falta de talento, pues Sergio Canales está sorprendido por el nivel de jugadores que hay en la Liga MX.

Para el podcast La Capitana, Sergio Canales fue cuestionado sobre los futbolistas que más le han sorprendido durante su estancia en México con Rayados de Monterrey. El primer nombre que tuvo en mente fue el del mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega.

“Muchos (me han sorprendido). A mí me gusta mucho (Alexis) Vega de Toluca, un jugador que me parece super interesante, pero hay muchos, hay jugadores a los que me he enfrentado y han jugado conmigo, el mismo Luis Romo, (Jesús) Gallardo, jugadores con mucha potencia, con mucha técnica, muy preparados, gente muy buena”, dijo el español.

En este mismo orden de ideas Sergio Canales reconoció que en la Liga MX hay un buen nivel. De hecho, el exjugador del Real Madrid considera que hay futbolistas que tenían buena madera para jugar en Europa, pero que prefirieron desarrollar sus carreras dentro del balompié azteca.

“Nivel hay de sobra, es a veces tener la oportunidad y otras veces es valorar que hay jugadores mexicanos que han hecho carrera aquí (Liga MX) que son muy buenos, mejores incluso que muchos que habrán ido a Europa”, agregó.

Sergio Canales en México

En julio de 2023, Sergio Canales oficializó su llegada a Rayados de monterrey después de un extenso paso por el Real Betis de España. El exjugador del Real Madrid ya acumula una buena cantidad de encuentros dentro del fútbol mexicano.

El rendimiento del mediocampista de 34 años ha sido muy sobresaliente. Sergio Canales ha jugado 77 partidos con Rayados de Monterrey. Durante 5,975 minutos dentro del campo, Canales ha podido aportar 30 goles y 16 asistencias a la causa regia.

Sergio Canales tiene un valor de mercado de $6.6 millones de dólares. El exjugador del Real Madrid tiene un contrato vigente con el club hasta junio de 2026.

