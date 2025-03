¿Nahuel Guzmán se va de los Tigres de la UANL?

Nahuel Guzmán es una de las leyendas activas de los Tigres de la UANL. El veterano arquero de 39 años está viviendo sus últimos días de contrato con la institución felina. No ha habido reportes de una posible renovación. El “Patón” ya reconoció sus pretensiones.

Después de una lesión, Nahuel Guzmán ha vuelto al protagonismo dentro de los Tigres de la UANL. A diferencia de André Pierre-Gignac, el “Patón” ha tenido una mayor presencia dentro del campo.

Pero en junio de este año se le acaba el contrato a Nahuel Guzmán con el conjunto felino. Ante las especulaciones de una posible salida al fútbol argentino, el “Patón” reconoció que su intención es quedarse en México.

“Mi deseo es seguir perteneciendo a Tigres, hoy por hoy no me veo en otro club que no sea Tigres, por lo menos acá en Tigres”, dijo Nahuel Guzmán en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Del mismo modo, el “Patón” reveló que su deseo ya es del conocimiento de la directiva de los Tigres de la UANL. En este sentido, la permanencia del arquero argentino sólo depende de la dirigencia mexicana. “Mi deseo ya se lo manifesté a la institución, hace meses que venimos hablando”, agregó.

Una leyenda en Tigres

La travesía de Nahuel Guzmán con los Tigres de la UANL comenzó en julio de 2014. Desde entonces el “Patón” ha defendido el arco felino en 490 partidos. Durante 44,131 minutos dentro del campo, el guardameta argentino solo ha permitido 456 goles y se ha ido con la vaya invicta en 191 compromisos.

Títulos de Nahuel Guzmán con Tigres

Títulos en el fútbol mexicano.

Liga MX-Apertura 2025

Campeón de Campeones-2016

Liga MX-Apertura 2016

Campeón de Campeones-2017

Liga MX-Apertura 2017

Liga MX-Clausura 2019

Campeón de Campeones-2023

Título en el contexto internacional

Liga de Campeones de la CONCACAF-2020

