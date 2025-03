James Rodríguez y su futuro en el León tras ser excluido del Mundial de Clubes 

El Club León realizó la importante contratación de James Rodríguez para el fútbol mexicano. Además de jugar en la Liga MX, una de las grandes motivaciones del proceso era jugar el Mundial de Clubes de 2025. Sin la participación del conjunto esmeralda, lo atractivo del proceso pierde peso.

James Rodríguez llegó con la vista puesta en el Mundial de Clubes de 2025. Andrés Guardado tomó la decisión de salir del retiro por la ilusión de jugar esta competición. Pero sin poder participar en el torneo se especula una posible salida del futbolista cafetero. El propio James respondió.

“Yo estoy aquí feliz, me han tratado bien desde que llegué el primer día, yo creo que esto no tiene que salir de foco todo lo que está pasando, yo estoy feliz y bueno hasta el último día que esté, pues yo tengo un contrato de un año, yo lo voy a cumplir hasta el último día, si el club quiere, obvio“, dijo en conferencia de prensa.

En este sentido, James Rodríguez mando un mensaje de tranquilidad para los aficionados del conjunto esmeralda. El colombiano está a gusto en la Liga MX y no saldrá del equipo tras la sentencia de la FIFA.

“Yo creo que tienen que estar tranquilos porque yo estoy feliz acá, independientemente si se juega el Mundial o no, yo creo que eso no va a cambiar en nada, en que yo me quiera quedar, aquí estoy feliz y estoy bien”, aseguró.

En enero de 2025, James Rodríguez cerró su pase al Club León proveniente del Rayo Vallecano. El mediocampista de 32 años ha jugado 11 partidos con el conjunto esmeralda. James ha marchado 2 goles y ha concedido 5 asistencias. El contrato del cafetero finaliza en diciembre de este año.

La molestia por el Mundial de Clubes

Una decisión de la FIFA por el caso de multipropiedad entre el Pachuca y el Club León fue la que condenó a los esmeraldas. Esta noticia le cayó de sorpresa a James Rodríguez. El colombiano considera que están siendo injustos con el club.

“No, yo la verdad que yo no tenía claro eso. El equipo se ha ganado en cancha eso, y me han dicho que estábamos en el Mundial y hasta unos días atrás pues estábamos fuera, yo creo que no es algo justo, como yo dije antes, para mí es algo nuevo”, agregó.

