Salomón Rondón no pudo contener las lágrimas en un momento clave de las Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Venezuela logró una importante victoria en la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto de Fernando Batista venció 1-0 a Perú con gol de penal de José Salomón Rondón. El atacante venezolano no ocultó su emoción tras el partido.

Con la victoria venezolana, la “Vinotinto” se mete en puestos de repechaje. La selección de Fernando Batista tuvo un 2024 para el olvido y en el inicio del 2025 ya acumulaban una derrota contra Ecuador. El triunfo era importante para que el conjunto sudamericano se perfilara en los puestos de pelea.

Rondón es el goleador histórico de la selección de Venezuela. Pero el delantero de 35 años ha sido muy cuestionado dentro del conjunto venezolano. Después de tanta presión, el exjugador del Newcastle fue entrevistado luego del encuentro. Rondón no pudo responder qué tan importante era para él clasificar al Mundial.

“Has anotado 46 goles con la selección nacional, goleador histórico, has vivido de todo, para ti en lo particular. ¿Qué tan importante sería poder disputar una Copa del Mundo?“, preguntó el periodista. Esta pregunta no pudo ser respondida por Salomón Rondón.

"Salomón Rondón" es tendencia porque no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron qué tan importante sería para él disputar una Copa del Mundo.

Más calmado, Salomón Rondón ofreció sus impresiones en zona mixta. El atacante venezolano reconoció que está al tanto de que hay personas que lo quieren fuera de la selección de Venezuela. Pero el “Rey” está comprometido con la “Vinotinto”.

“Sé que hay gente que me quiere fuera, pero bueno, lo dije antes: ‘Hasta que las piernas no me den yo no voy a dejar de venir, voy a seguir compitiendo, voy a seguir teniendo la ilusión que tienen los de 20 años’. Ya cuando no sea opción para esta selección obviamente daré un paso al costado”, explicó.

José Salomón Rondón ya acumula 117 partidos con la selección de Venezuela. El delantero del Pachuca tiene 46 goles y 6 asistencias en 8,840 minutos dentro del campo con el combinado nacional.

“Hasta el momento me siento pleno, me siento firme, me siento físicamente bien y voy a seguir compitiendo hasta conseguir el objetivo que es algo que tengo entre ceja y ceja que es llevar a Venezuela al Mundial“, concluyó.

Venezuela escaló al puesto 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. La “Vinotinto” ocupa el único puesto de repechaje al Mundial de 2026. La selección venezolana suma 15 puntos producto de 3 victorias, 6 empates y 5 derrotas. El próximo partido del conjunto de Salomón Rondón será el 4 de junio contra Bolivia.

