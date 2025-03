José Juan Macías revela detalles de su oscuro paso por España

José Juan Macías no tiene un vínculo con ningún equipos. El atacante mexicano ha recaído en lesiones durante casi tres años. Macías no ha podido tener continuidad. Sin embargo, las elecciones de “JJ” tampoco fueron las mejores. Una de ellas fue haberse ido al Getafe.

La carrera de José Juan Macías pintaba para ser muy positiva. En 2021, el delantero mexicano rechazó ir a los Juegos Olímpicos de Tokio para poder oficializar su llegada al Getafe de España y jugar la pretemporada con el equipo. Pero el resultado no fue el esperado.

“En el tema de España aprendí muchísimo, fue un tema en el que lastimosamente cuando llegué nos fue mal y corrieron al técnico que me había dado la oportunidad (Míchel) y yo estaba a préstamo”, dijo Macías para ESPN.

José Juan Macías fue cedido al Getafe en julio de 2021. Sin embargo, el exdelantero de las Chivas de Guadalajara explicó que su condición de préstamo le afectó en España. Las oportunidades eran muy pocas al tomar en cuenta que luego tenía que devolverse a su club de origen.

“Al no ser un activo del club, claro que van a apostar por uno de los suyos. También ahí empiezan mis lesiones, en España, en el soleo. Fue mala fortuna, pero aprendí mucho como persona. No me fue bien en tema de números, evidentemente”, agregó.

Macías se arrepiente del Getafe

José Juan Macías reconoce que cometió un error al haberse ido de México tan joven. El exjugador del León también le entrega la responsabilidad a su representante, a pesar de que intentó mantenerse en Europa, su condición de contrato complicaba las operaciones.

“Sí me precipité, tenía 19-20 años, también fui mal manejado por mi representante y los agentes que tenía en ese momento. Hablé con Gignac y había un tema con Marsella, estuve a punto de ir a la Real Sociedad, pero no se dieron por otros temas. Mala manera por el tema del préstamo, cuando no eres activo del club, entonces ahí al ladito”, concluyó.

Lo más duro del caso es que José Juan Macías se fue de Europa sin poder marcar un gol en el Viejo Continente. Con la camiseta del Getafe, “JJ” solo jugó 8 partidos. Durante esos encuentros sólo estuvo dentro del campo en 222 minutos. Macías no convirtió, ni asistió. Su único registro, además de jugar, fue recibir una tarjeta amarilla en el balompié español.

